В Казахстане продолжаются облавы на медиков, которые подделывают ПЦР-тесты и паспорта вакцинации. Очередную нарушительницу поймали в Мангистауской области.

«Золотую жилу» открыла для себя фельдшер. 21-летняя девушка из Мангыстуской области поставила на поток подделку результатов ПЦР-тестов. Продавала недорого: от 3 до 10 тысяч тенге. Клиентов было хоть отбавляй.

«При проведении следственных действий по месту жительства у подозреваемой изъяты готовые к реализации 48 поддельных ПЦР-тестов, ноутбук, принтер и другая оргтехника, которая использовалась для изготовления документов. По данном факту начато досудебное расследование, в ходе которого следствию предстоит разобраться в реальных масштабах преступной деятельности подозреваемых и количества лиц, перешедших через госграницу в нарушение принимаемых эпидемиологических мер», сообщил Нурдильда Ораз, официальный представитель МВД РК.

Медику светит срок до 4 лет лишения свободы.

Говорили на брифинге в МВД и о дорожно-транспортных происшествиях. Больше половины пострадавших — несовершеннолетние пассажиры.

Жандос Мураталиев, заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК: В большинстве случаев пострадавшие дети перевозятся взрослыми в автомобилях с нарушением правил перевозки: без детских удерживающих устройств (автокресла, бустеры, адаптеры и др.) либо не пристегнутыми. Кроме этого основными причинами ДТП с участием несовершеннолетних также являются нарушения правил проезда пешеходных переходов, перекрестков, а также правил остановок маршрутных ТС. В свою очередь, министерством внутренних дел принимаются меры по снижению детской смертности на дорогах».

На торговых онлайн-площадках наблюдается бум мошенничества.

С начала года к правоохранителям поступило свыше 13 тысяч заявлений.

Киберпреступники пользуются неосведомленностью казахстацев, обманным путем выясняют коды и пароли, необходимые для проведения платежа.

Злоумышленники используют сайты-двойники курьерских компаний, с помощью которых крадут деньги и данные банковских карт граждан и еще берут онлайн-кредиты на доверчивых граждан.