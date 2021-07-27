Следователями, в том числе, изобличена медсестра Сарыагашской районной больницы, которая подделывала и реализовывала медицинские документы, являющиеся основанием для пересечения государственной границы Казахстана и Узбекистана.

Как установлено, задержанные подделывали справки-приглашения медицинских учреждений Республики Казахстан, которые они реализовали от 3 000 до 8 000 тенге.

В ходе обысков по месту жительства и работы подозреваемой изъяты подготовленные к реализации 1 266 медицинских бланков с заранее проставленными печатями.

Проводится досудебное расследование по ст. 385 Уголовного кодекса по подделке, изготовлению или сбыту поддельных документов.