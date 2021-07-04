По инициативе Центрального совета ветеранов комсомола Казахстана 25-26 июня 2021 года в городе Алматы состоялось торжественное собрание, посвященное 100-летию комсомола Казахстана, одной из составных частей бывшего ВЛКСМ – самой крупной молодежной общественной организации

в истории СССР.

Нельзя предать забвению те хорошие традиции, которые были заложены комсомолом. А быть может, стоит взять их на заметку нынешним лидерам молодежных организаций.

Сегодняшнее молодое поколение людей вряд ли сможет расшифровать аббревиатуру ВЛКСМ. А для моего поколения все было ясно: ВЛКСМ – это Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи, или просто КОМСОМОЛ.

Достойные школьники, достигшие 14 лет, вступали в комсомол. Это была великая честь – идти в первых рядах строителей коммунизма. Я из пионерско-комсомольского поколения людей, которые верили, что мы строим коммунизм. Мы старались собирать макулатуру и металлолом в школьные годы, выезжали на прополку огородов и сбор яблок в колхозных садах, в студенчестве ездили на хлопок и сбор картофеля, в летнее время работали в комсомольских студенческих отрядах на строительстве жилья, производственных и сельскохозяйственных объектов. Мы думали, что приближаем желанное светлое будущее, как это делали миллионы наших сверстников. И никто из нас не жалеет об этой отдаче, хотя коммунизм построить не удалось. Это научило нас не бояться трудностей, с энтузиазмом браться за любое дело, ценить дружбу и взаимоподдержку. Комсомольская юность для многих из нас – самая счастливая пора жизни.

Если провести экскурс в историю, первые молодежные организации стали возникать в годы Гражданской войны.

В Южном Казахстане первая молодежная организация появилась в июле 1919 года на железнодорожной станции Туркестан. Организаторами ячейки стали Герасимов, Айтжанов, Байзаков. В августе 1919 года был создан Союз рабочей и крестьянской молодежи в Черняевке. Его членами стали Гульметов, Саитходжаев, Проценко, Лунев и др. В октябре 1919 года появился Союз молодежи на станции Арысь. Его организатором стал Турсун Джумабаев – кочегар, машинист паровозного депо.

В мае 1920 года в Ташкенте состоялся первый Сырдарьинский областной съезд Коммунистического союза молодежи Туркестана. На этом съезде Гани Муратбаев был избран в состав ЦК и утвержден руководителем отдела по работе с мусульманской молодежью. Будучи комиссаром Туркестана, Г. Муратбаев возглавил борьбу с беспризорностью. Жизнь сотен тысяч детей-сирот в Средней Азии и Южном Казахстане была возвращена в нормальное русло. Судьба определила Гани всего 25 лет жизни, но он успел создать немеркнущий во времени образ человека – борца за счастье простых людей.

В образовании казахстанского комсомола большую роль сыграл общественно-политический и литературный журнал «Жас казак», который издавался в Оренбурге. В 1921 году в Ташкенте (Туркестанская АССР) начала выходить газета «Жас алаш». Редактировал ее Гани Муратбаев.

Первый Всеказахстанский съезд РКСМ состоялся в Оренбурге

7 июля 1921 года. Так начиналась история казахстанского комсомола.

В 1924-1926 годах активно заработали деревенские комсомольские ячейки. Они были инициаторами многих дел: открывались избы-читальни, кустарные мастерские, организовывались кооперативы, «красные обозы», засевали комсомольские десятины.

16 марта 1925 года в Чимкенте была проведена первая городская комсомольская конференция, на которой первым секретарем был избран Зарипов. Под влиянием пережитков прошлого девушки-мусульманки редко вступали в комсомол. В 1925 году первой девушкой, возглавившей комсомольскую ячейку в Чимкенте, стала Ибагуль Мусаева, впоследствии удостоенная звания «Заслуженный учитель».

В марте 1931 года была создана контора «Чимстрой», которой поручили строительство свинцового завода на берегу Бадама. Это была всесоюзная стройка. Предприятие было запущено в январе 1934 года. Марка свинца «ЧСЗ» была лучшей в СССР. Именно на этом заводе одним из первых была сформирована комсомольско-молодежная бригада во главе с комсомольцем Сабитом Рустемовым. Впоследствии она стала лучшей в СССР.

За годы Великой Отечественной войны комсомольские организации Южного Казахстана отправили на защиту Отечества более 23000 молодых ребят. 13 комсомольцев области были удостоены высшего звания Героя Советского Союза и тысячи были награждены орденами и медалями. Среди них Карсыбай Спатаев, Батыбай Сыдыков, Сыдык Исмаилов, Таганбай Каумбаев, Колыбай Таскулов, Джолдас Сулейменов, Василий Гусев, Бейсен Онтаев, Николай Чунтонов, Таштомир Рустемов и другие. Но и в тылу молодежь активно работала. Из своих личных сбережений юноши и девушки области послали 512 тысяч рублей на строительство самолета-истребителя «Комсомолец Южного Казахстана». Каждая седьмая пуля из десяти, отправленных на фронт, выплавлялась на Чимкентском свинцовом заводе. В 1944 году по инициативе чимкентских комсомольцев был начат сбор средств на постройку эскадры подводных лодок и катеров «Комсомолец Казахстана». Этот почин был подхвачен молодежью всей республики. Было собрано свыше двух миллионов рублей, которые передали в фонд обороны.

В первые годы войны в Чимкент были эвакуированы из Воронежа – завод прессов-автоматов, из Харькова – носочно-трикотажная фабрика «Эластик». В это же время стал давать продукцию масло-жировой комбинат.

Именно в годы первых пятилеток комсомольцы были в авангарде освоения целинных и залежных земель. Это освоение и орошение Голодной степи, возведение целого комплекса водонакопительных сооружений и строительство колхозов и совхозов по выращиванию риса и других злаковых культур.

В городе Чимкенте в это время начали строить хлопчатобумажный комбинат и швейную фабрику «Восход», Чимкентский завод фосфорных солей, Чимкентский шиферный завод. В этот период начали создаваться студенческие строительные отряды, и именно тогда появились девизы: «Кто, если не я», «За себя и за того парня», «Если тебе комсомолец имя – имя крепи делами своими» и т. д.

В послевоенное время первым секретарем Южно-Казахстанского областного комитета комсомола был Ескендиров Захан.

В 60-е годы – это всесоюзные ударные комсомольские стройки гигантов индустрии, таких как Чимкентский асбесто-цементный завод, Каратауский металлургический комбинат. Именно в это время заложили парк имени Абая (бывший Комсомольский).

Я отношусь к поколению комсомольцев 70-80-х годов. И это был период Всесоюзных комсомольских строек. БАМ – Байкало-Амурская магистраль – была поистине эпохальной стройкой. А у нас в регионе – это строительство Чимкентского шинного и шиноремонтного заводов. Именно в этот период по инициативе первого секретаря обкома партии Асанбая Аскарова началось возведение зоопарка, дендропарка, детской железной дороги. И здесь комсомольцы были в первых рядах.

Наработанный опыт заложил хорошую основу в подготовке инженерных и рабочих кадров. В это время наряду с главком «Главюгстрой» и трестами «Чимкентпромстрой» и «Чимкентстрой» было создано более ста ПМК, РСУ и других строительных организаций. Была создана мощная энергосистема «Южказэнерго». Медицинское обслуживание обеспечивали более сорока больниц, поликлиник, медсанчастей. К услугам трудящихся были десять заводских санаториев-профилакториев. К этому времени в Чимкенте обучением высококвалифицированных кадров занимались пять вузов, более 10 техникумов и СПТУ.

В 60-70-80-х годах комсомол области и города возглавляли Шарипов Юлдуз Маликович, Байжанов Владимир Кубашевич, Джанибеков Узбекали, Жандыбаев Кенес Абдувалиевич, Турсынкулов Калаубек Кудайбергенович, Аблязимов Каражан, Бопова Дуйсенкуль, Ахметова Рая, Сансызбай Бекбосынов, Самофалов Евгений Анатольевич, Ибраев Рашид Турарович, Ахметов Абдулла Ахметович, Сейтжаппаров Нурлан, Сарсенов Нурдаулет Жумагулович. Последними комсомольскими вожаками были Кайназаров Валихан Анарбаевич и Жумжаев Галым Куралбекович.

В 1985 году был провозглашен курс на перестройку и демократические реформы. В сентябре 1991 года состоялся ХХII чрезвычайный съезд ВЛКСМ, который и завершил историю комсомола.

Но это была история нескольких поколений. Комсомольцев вели на трудовой подвиг энтузиазм, патриотизм, вера в то, что от них зависит многое в этой жизни. И это была правильная жизненная установка. Это вся наша история. И никто не вправе очернять искреннее стремление миллионов молодых людей, с юношеским романтизмом строивших общество, основанное на принципах братства и справедливости.

Вспоминается песня тех лет, которая емко отражает дух того времени:

…Внукам своим расскажу, как мы по жизни шли,

Что мы создать сумели, что мы сберечь смогли.

Память тех дней не стынет. Прожита жизнь не зря,

И говорю я ныне: комсомол – это гордость моя!

Огромный вклад в становление независимого Казахстана внесли бывшие комсомольские лидеры Южного Казахстана. Первым Премьер-минстром стал наш земляк, бывший комсомольский лидер Терещенко Сергей Александрович, министром МВД РК – Турисбеков Заутбек, сенаторами Парламента РК – Барахова Сайлаукуль Жаппаровна, Айтаханов Куаныш, депутатами Мажилиса Парламента РК – Сарсенов Нурдаулет, Жылкышиев Нурлан, Кайназаров Уалихан, послами РК – Ибраев Рашид, Булегенов Ергали.

Большой вклад в развитие нашего региона внесли бывшие комсомольские вожаки Шеримкулов Досыбай, Сейтжаппаров Нурлан, Ахметов Абдулла, Сугирбаев Султан, Башенов Лукпан, Сейдаллиев Мырзалы, Оралбеков Бухар, Сыздыков Канжигит, Еспенбетов Кабылбек, Буриев Кенже, Алимбаев Нуралы, Нышанова Бибирабига, Ташимбетова Назира, Хакимова Тамара, Омаров Исламбек, Макулбеков Абдивахит и многие другие.

Комсомольцы всех поколений Южно-Казахстанской области, ныне Туркестанской, и города Шымкента!

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья, удачи и благополучия вашим семьям, энтузиазма и комсомольского задора во всех начинаниях и делах во имя процветания нашей Родины – Казахстана!

Абдижапбар ТУРАШБЕКОВ,

ветеран комсомола, председатель Бюро

международного молодежного туризма

«Спутник» (1977-1983 гг.)