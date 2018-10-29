О комсомольцах Южного Казахстана

В государственном архиве общественно-политической истории Туркестанской области хранятся документы и фотодокументы комсомольских организаций юга Казахстана с 1921 по 1991 годы.

Прошло 100 лет со дня образования Коммунистического Союза Молодежи. 29 октября 1918 года в Москве состоялся Всероссийский съезд Союзов рабочей и крестьянской молодежи, принявший решение о создании Российского Коммунистического Союза молодежи.

Первые Коммунистические Союзы молодежи в Туркестанском крае появились в ноябре 1918 года в городе Ташкенте. В июле 1919 года молодежью железнодорожной станции Туркестан был организован Коммунистический Союз молодежи. Организаторами первых молодежных ячеек Туркестана были Айтжанов, Байзаков, Герасимов, Срымбетов. В августе 1919 года членом Ташкентского Коммунистического Союза Молодежи Константином Рапопортом в городе Черняеве (Чимкенте) был организован Коммунистический Союз рабочей и крестьянской молодежи. Членами первого Союза молодежи г.Черняева были Т. Гульметов, Саитходжаев, К. Проценко, Н. Головачевский, И. Языков, А. Хафизов, Н. Лунев, В. Селецкая, А. Яковлев, А. Трусков.

В октябре 1919 года был создан Союз Молодежи на станции Арысь, его первым организатором стал Турсун Джумабаев – кочегар, машинист паровозного депо, впоследствии возглавивший Сырдарьинскую областную комсомольскую организацию Туркестана. В дальнейшем организации комсомола создавались в поселках Тулькубас, Манкент-Сайрам, в аулах Кумши-Булак, Карасу.

24 мая 1920 года в Ташкенте был открыт 1-ый Сыр-Дарьинский областной съезд Коммунистического Союза Молодежи Туркестана. Главными задачами молодежи были определены: усиление борьбы с басмачеством, ликвидация неграмотности, подготовка кадров для культурного фронта и народного хозяйства.

Деятельность комсомольцев тех лет была направлена на созидание. Работать приходилось и руками, возводя дома, школы, больницы, заводы и фабрики, и головой, когда требовалось обучить сотни тысяч неграмотных. В сентябре 1920 года в городе Чимкенте начал работать вновь организованный педтехникум, при нем возникла крупная (более 100 человек) комсомольская организация. Из этой ячейки выросли видные общественные и государственные кадры: Т. Тажибаев, А. Бисенов, А. Утеев, М. Баймуратов, А. Ерманов.

1-ый Всеказахстанский съезд РКСМ состоялся в Оренбурге 7 июля 1921 года. На него съехались полуграмотные, голодные, но полные решимости бороться за торжество ленинских идей дети кочевников и скотоводов.

На съезде участвовали представители Сыр-Дарьинской области, в том числе Гани Муратбаев. В сентябре 1921 года Гани Муратбаева избирают секретарем Туркестанского Краевого комитета комсомола.

23 января 1924 года на экстренном пленуме ЦК РКСМ было принято решение о присвоении комсомолу и пионерии имени Владимира Ильича Ленина. С того времени Ленинский комсомол прошел славный путь.

В 1924-1926 годы оживилась работа деревенских комсомольских ячеек. Они были инициаторами многих дел – открывали избы читальни, кустарные мастерские, организовывали кооперативы, «красные обозы», засевали комсомольские десятины.

16 марта 1925 года в Чимкенте была проведена 1-ая городская комсомольская конференция, 1-ым секретарем был избран Зарипов, в состав бюро вошли Абдукаримова, Бейсенов, Братановский, Лисицин, Сатыбалдиев.

Под влиянием пережитков прошлого девушки-мусульманки редко вступали в комсомол. В 1925 году как «временная мера» создавались комсомольские организации из одних девушек. Секретарем такой ячейки в Чимкенте была Ибагуль Мусаева, впоследствии удостоенная звания «Заслуженный учитель». Останутся в истории такие имена женщин-активисток, как Марьям Мансурова и Фатима Алтабекова.

За годы Великой Отечественной войны комсомольские организации Южного Казахстана отправили на защиту Отечества более 23000 комсомольцев. Подлинный героизм проявили комсомольцы на фронтах Великой Отечественной войны. 13 комсомольцев области были удостоены высшего звания Героя Советского Союза и тысячи комсомольцев были награждены орденами и медалями. Среди них Карсыбай Спатаев, Батыбай Сыдыков, Сыдык Исмаилов, Таганбай Каумбаев, Колыбай Таскулов, Джолдас Сулейменов, Василий Гусев, Бейсен Онтаев, Николай Чунтонов, Таштомир Рустемов. Но и в тылу молодежь не сидела сложа руки, уже в январе 1942 года действовало 436 комсомольско-молодежных звеньев высокого урожая. Активно проводились сборы средств для фронта. Комсомольцы области с честью выполнили решение III-гo пленума ЦК ЛКСМ о том, чтобы каждая девушка связала для воинов Красной Армии не менее одной пары носков и одной пары перчаток. Из своих личных сбережений молодежь области послали 512 тыс. рублей на строительство самолета-истребителя «Комсомолец Южного Казахстана».

В послевоенные годы нужно было восстанавливать хозяйство, и вновь парни и девушки испытывали себя на прочность. Самые тяжелые, самые непритязательные стройки объявлялись ударными комсомольскими. В рекордно короткие сроки был построен и сдан завод фосфорных солей. Одной из лучших была комсомольско-молодежная бригада Алексея Оради. Затем еще одна ударная комсомольская стройка – строительство Чардарьинской ГЭС. Среди первостроителей и тех, кто осваивал Кзылкумский массив орошения, были Б. Агманов, А. Югай. Свыше полутора тысяч молодежи области подавали заявления с просьбой послать их на освоение целинных совхозов, из которых 464 были вручены «Комсомольские путевки». Также комсомольские организации области взяли на себя задачу по культурному обслуживанию новоселов. Комсомольцы 60-х, 70-х всегда были на передовых позициях на производстве и в сельском хозяйстве, обустраивали город – закладка парка имени Абая (бывшее название «Комсомольский») – их заслуга.

В 1963 году при областном комитете комсомола был создан штаб «Комсомольского прожектора». Штаб проводил рейды по контролю за качеством выпускаемой продукции, экономией материалов, борьбе с нарушителями трудовой дисциплины, расхитителями социалистической собственности.

С 1981 года обком комсомола осуществлял руководство Советами молодых специалистов и ученых предприятий и учреждений, в задачи которых входило совершенствование технологических процессов, улучшение качества продукции, внесение рационализаторских предложений, творческий подход к работе. Многотысячные прибыли стал получать центр научно-технического творчества молодежи (НТТМ) «Жастар». Посредством одной из наиболее масштабных инициатив МЖК (Молодежный жилищный комплекс) молодые семьи получали жилье. К концу 80-х годов все большее внимание уделялось развитию кооперативного движения на селе, тогда действовало по области 10 сельскохозяйственных комсомольских кооперативов. Немало ярких примеров самоотверженного труда показывали комсомольско-молодежные коллективы промышленности. Так, по праву были названы лучшими комсомольско-молодежная горнопроходческая бригада Ж. Альжанова рудника «Глубокий» комбината «Ачполиметал» г. Кентау, бригада Н. Абдиева – шиферного цеха Чимкентского асбесто-цементного комбината и многие другие.

На знамени Ленинского комсомола – шесть орденов, шесть высоких наград Родины за отвагу и мужество, за доблесть и самоотверженный труд, за то, что всегда был в первых рядах борцов за интересы своего народа.

Это все наша история. По прошествии лет многие воспринимают комсомол как навязанную административно-приказную политику партии. Но мы должны понять и признать, что комсомол был таким, каким он мог быть в тех исторических условиях. И мы не вправе очернять искреннее стремление миллионов молодых людей с юношеским романтизмом строить общество, основанное на принципах братства и справедливости.

Народная мудрость гласит, что без дня вчерашнего нет дня настоящего, а без настоящего невозможен день завтрашний. Тот, кто отказывается от своего прошлого, имеет неясную перспективу на будущее.

И, не умаляя достижений комсомола, нельзя предать забвению те хорошие традиции, которые были им задолжены, и быть может, стоит взять их на заметку нынешним молодежным организациям.

Елена Тимофеева, архивист государственного архива общественно-политической истории Туркестанской области

Наша юность

29 октября исполняется 100 лет ВЛКСМ. Великая дата для тех, кто не мыслил свою жизнь без комсомола. Мне жаль нынешних молодых людей, кто не познал силы такой мощной молодежной организации. Среди дорогих для меня документов, наряду с партбилетом, конечно же, я храню в своем домашнем архиве комсомольский билет за номером 23 600 250. Он оставлен мне на память за активную работу в комсомоле и подписан секретарем Дзержинского РК ВЛКСМ Казахстана Евгением Шабановым. Представляете, сколько комсомольцев было в рядах ВЛКСМ на момент моего вступления?! Больше 23 миллионов человек! Я вступила в комсомол в апреле 1969 года. Мне выпала большая честь, работая инженером, возглавить комсомольскую организацию областного производственно-технического управления связи (ПТУС). Мы были энтузиастами и жили заботами своего родного предприятия и своей страны. Конечно, мы жили по Уставу своей организации. Знали каждого комсомольца. Были в курсе его проблем. Все были на виду. Обыкновенная комсомольская семья. Помните, «Если тебе комсомолец имя, имя крепи делами своими» или «Раньше думай о Родине, а потом о себе». Это не просто лозунги, мы так думали, так работали. То, что мы должны были работать на отлично, это подразумевалось само собой. Но еще у каждого комсомольца были комсомольские поручения, за выполнение которых был обязательный отчет на комсомольском собрании.

Комсомольцев в первую очередь посылали на сбор хлопка, где мы тоже должны были служить примером для всех. Комсомольцу Саше Соболю поручалась работа с трудными подростками в городской школе №19 имени Энгельса, ОПТУС было шефом этой школы. Саша за короткий срок сумел трудных подростков увлечь своим мотоциклом. Учил их ездить, разбираться в нем. Ребята трудные, стали совсем другими. В подшефной школе силами наших специалистов-комсомольцев был смонтирован школьный радиоузел, чтобы ребята могли зачитывать объявления по школе.

Словом, вместе работали, вместе отдыхали. Прошли вдоль и поперек Ленгерский район. Вместе с нашим инженером-комсомольцем и альпинистом Юрой Норовым мы ходили в горы. Он учил нас ставить палатки, разжигать костер на ветру, другим азам альпинизма. А незабываемые песни у костра, когда сидишь и чувствуешь локоть друга…

Конечно, большую помощь нашей комсомольской организации оказывал тогдашний руководитель ОПТУС У. А. Курбенов. Замечательный руководитель, к сожалению, покинувший не так давно этот мир. Помогал в решении любой просьбы комсомольской организации. К примеру, нужен автобус для поездки в горы, пожалуйста. И другие просьбы не игнорировал. Он дорожил комсомолом.

Замечательное было время! Наша юность! До сих пор в душе мы остаемся теми комсомольцами со своей идеологией, своими убеждениями. Мы лучшие. Через всю жизнь мы пронесли эти замечательные идеи. Никого не предали, никого не подставили.

До сих пор мы перезваниваемся, переписываемся, иногда встречаемся уже повзрослевшие, поседевшие, но в душе те же комсомольцы-добровольцы из нашей далекой юности.

Моя мама – комсомолка 40-х годов. У нее тоже комсомольский билет и дата вступления в комсомол – февраль 1943 г.

От всей души поздравляю комсомольцев всех поколений с замечательной датой – 100-летием ВЛКСМ!

Торжества в Шымкенте пройдут 27.10.2018 года во дворце школьников. Конечно, будут возложены цветы к памятнику Гани Муратбаева – первого комсомольца Казахстана, который прожил всего 23 года, а остался в истории нашей страны навечно.

Асия Аюпова