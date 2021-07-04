Интервал движения маршрута №17 составляет 20-25 минут.

На вчерашнем выездном совещании по развитию микрорайона» Туран » под председательством акима города Мурата Айтенова жители данного района обратились с просьбой продлить маршрут №17.

Принимая во внимание обращения жителей, глава города поручил решить этот вопрос руководителю городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ержану Жолдасову. И вот сегодня глава управления взял под свой контроль и продлил данный маршрут до домов, расположенных в мкр Туран-1.

Интервал движения маршрута №17 составляет 20-25 минут. В будние дни на этом маршруте будут обслуживаться -7 автобусов, а в выходные -5. Стоит отметить, что управлением планируется подключение маршрута №75.