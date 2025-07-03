Автобусы Шымкента — новый очаг общественного напряжения

В автобусах Шымкента кипят страсти. В городе участились инциденты с пассажирами.

Так, в автобусе маршрута №21 вспыхнул конфликт из-за давки: случайное столкновение женщин переросло в ссору и драку, одна из участниц лишилась пряди волос. Обе обратились в полицию, возбуждено уголовное дело. В июне на водителя автобуса напали трое подростков, мужчина попал в реанимацию. Возбуждено уголовное дело, под стражу взят один подозреваемый.

По словам перевозчиков, пассажиры часто нарушают порядок. Все это отвлекает водителей и напрямую влияет на безопасность движения.

«Водитель находится на рабочем месте, он защищен законом Республики Казахстан, бывают моменты, но не до такого же, чтобы избить человека до потери сознания. У нас вывески, информационные табло есть, номера, мы быстро находим в случае чего и у нас в каждом автобусе есть камеры», — говорит председатель ассоциации «Южавтотранс» Дархан Каюпов.

Представители транспортных компаний уверены: изолировать водителя не выход. Современные автобусы уже поставляются с заводов без перегородок, а в цивилизованном обществе, по их мнению, должны соблюдаться взаимное уважение и общественный порядок.

Психологи отмечают, сейчас у многих граждан растёт уровень тревожности и внутреннего напряжения. Финансовые трудности, семейные проблемы, давление на работе и нестабильная общественная обстановка становятся фоном для вспышек агрессии в самых обыденных ситуациях.

Валентина Бокачёва, психолог: «В таких общественных местах люди вынуждены соприкасаться друг с другом, и они не могут контролировать это все, и куда-то нужно выпускать негативные эмоции, это единственное место, где мы точно знаем, что мы никого не обидим, так как эти люди нам чужие, незнакомые. Плюс культура общества у нас низкая, у нас учат всех правилам дорожного движения, но не учат правилам поведения в общественных местах».

В Шымкенте ежедневно на маршруты выходят около тысячи автобусов, перевозя свыше полумиллиона пассажиров. В тесных салонах, где незнакомые люди вынуждены делить общее пространство, особенно важно проявлять терпимость и уважение друг к другу.