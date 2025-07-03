Жильцы дома в Шымкенте оказались без доступа на свою территорию

— Вот, посмотрите, если будет пожар, куда людям бежать? Закрытая стена, все забетонировано. Здесь должно быть расстояние — два метра минимум. Здесь люди останутся и умрут!

На улице Орынбаева жители уже 20 лет борются за свободный проход у своих домов. Владелец частного дома №18 по ул. Бекет батыра огородил территорию, которая ранее считалась общей. По словам жильцов, разрешений на установку забора не было.

Этот вопрос неоднократно поднимался, в том числе и на встречах с акимом города Габитом Сыздыкбековым. Забор сносили, но спустя время он вновь появлялся.

Татьяна Ильина, домком дома по ул. Орынбаева, 31: «В 2006 году частный дом по ул. Бекет батыра захватил нашу придомовую территорию. Они поставили забор. Недавно, 15 мая решением суда был вынесен приговор в нашу пользу и забор снесли, но, буквально через месяц, его восстановили заново.

На это у них разрешения не было. Водоканал им разрешения не давал. Несмотря ни на что, они захватили еще больше территории. Однако важно понимать, если есть 2 участка земли и есть наложения, существует акт об установке границ. Никто этого акта не придерживался, никакого акта, разрешения не предоставили, поэтому, я считаю — это было нарушением».

Татьяна утверждает: мало того, что проход к домам для жильцов заблокирован, так ещё и ограждение нарушает ряд норм. Доступ к водопроводным трубам отсутствует, аварийный выход заблокирован. На участке проходят газовая труба и канализационный коллектор. Положенное по нормам расстояние в 3 метра не соблюдено.

— Посмотрите, здесь мы сушили белье, здесь был проход. Теперь, что мы видим — прохода нет. Тупиковая зона. Даже, аварийная машина в случае чего не сможет проехать, ничего…

В управлении земельных отношений подтвердили: заявление по этому участку действительно поступало. Было изучено кадастровое дело по адресу Бекет батыра, 18. Согласно архивным данным, в 1993 году участок был выделен, позднее приватизирован. Общая площадь составила 680 кв. м.

Бахыт Омарханов, заместитель начальника управления земельных отношений г. Шымкента: «В 2006 году на основании заявления было предоставлено право на данный земельный участок, площадью 680 кв. м. На основании заявления граждан улицы Орынбаева, 31, нами было направлено письмо в департамент управления земельными ресурсами от 27.06, о рассмотрении данного заявления. К нему был приложен старый отвод придомовой территории и было указано определить законность предоставления права на земельный участок и ограждения. Мы все отправили в ДУЗР. ДУЗР все это рассмотрит. Организует проверку и далее уже сообщит нам».

Остается неясным – насколько законно был установлен забор, который перекрыл улицу, было ли согласование с коммунальными службами и что теперь с доступом к инженерным сетям. Тем не менее, инициативную группу жителей пригласили в акимат на совещание, где, по словам Татьяны Ильиной, ситуация начала меняться. В акимате заверили: придомовая территория будет возвращена жителям, а на месте ограждения появится детская площадка.

Татьяна Ильина, домком дома по ул. Орынбаева, 31: «Уже началась работа. Провели уборку территории. Огромное спасибо нашему новому акиму Мартбеку Мыктыбекову. Я надеюсь, что наш акимат будет всегда нас поддерживать и у нас, наконец-то, появятся и детская площадка, и площадка для отдыха, и сушки белья. В общем, вернется наша придомовая территория».

Жители дома по ул. Орынбаева, 31 надеются, что в этот раз вопрос будет решён окончательно.