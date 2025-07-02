В Шымкенте проходят масштабные учебные сборы по линии теробороны

В Шымкенте стартовали масштабные учебные сборы по линии территориальной и гражданской обороны. В течение четырёх дней на базе резервной территориальной бригады воинской части 50120 свои знания и навыки оттачивают заместители акимов, сотрудники экстренных служб и командиры территориальных формирований из разных регионов страны.

Мероприятие проводится в рамках мобилизационной подготовки к 2025 году и направлено на проверку слаженности органов управления в условиях военного времени.

В Шымкенте под руководством заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил Казахстана, генерал-майора Аскара Ахметулы проходят масштабные учения. В мегаполис прибыли участники со всех уголков страны — от областных центров до районных акиматов.

В сборах задействованы заместители акимов, начальники управлений гражданской обороны и командиры территориальных бригад. Программа насыщенная: помимо занятий по командному взаимодействию, предусмотрена и физическая подготовка.

Бакытжан Ашимов, командир бригады территориальной обороны г. Шымкент: «Согласно плану вышестоящего штаба, с 1 по 4 июля проводим учебно-методические сборы с заместителями акимов областей и городов республиканского значения, начальниками мобилизационных управлений и командирами бригад территориальной обороны из 17 регионов и 4 городов. Сегодня организованы соревнования между командами».

С первых часов сбора участники включились в активную программу. Помимо теоретических занятий — командные тренировки и спортивные соревнования. Одними из первых прошли волейбольные матчи между командами из разных регионов. Участники отмечают: такие активности укрепляют командный дух и улучшают взаимодействие.

Омар Орынбаев, командир бригады территориальной обороны г. Астана: «Сегодня мы собрались в Шымкенте на учебно-методические сборы. Начали с соревнований по волейболу. Участвуют пять команд. Хотел бы поблагодарить местные органы власти, акимат города Астаны и региональное командование “Юг” за организацию такого сбора».

Учебно-методические сборы завершатся 4 июля. По итогам подведут итоги, определят лучшие команды. Участников наградят благодарственными письмами и грамотами от Министерства обороны.

Организаторы подчёркивают: такие мероприятия помогают совершенствовать управленческие навыки, выстраивать межрегиональное взаимодействие и укреплять систему территориальной обороны. Это вклад в общую безопасность страны.

Айшабиби Кошеман