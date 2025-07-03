Свыше 1000 шымкентцев пострадали от укусов собак и кошек с начала года

Сначала года около 1300 шымкентцев пострадали от укусов собак и кошек. Количество обратившихся за медицинской помощью после нападения животных увеличилось по сравнению с прошлым годом на 31 случай.

В Шымкенте увеличилось число людей, пострадавших от укусов собак и кошек. С начала года около 1300 человек обратились за медицинской помощью после контакта с животными. По словам санитарных врачей, это на 31 случай больше, чем в прошлом году.

К счастью, случаев заражения бешенством зафиксировано не было. Врачи оказали всю необходимую помощь пострадавшим.

Айгуль Турымбетова, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Шымкент: «Людям, которых поцарапали или укусили животные, а также контактировавшим с больными кошками, вводится антирабическая вакцина. В первый день укуса, затем на 3-й, 7-й, 14-й и 28-й день. Всего проводится 5 курсов вакцинации — полный курс лечения. Но важно помнить: если заразился бешенством — лечения уже нет».

Специалисты не отрицают, что число бездомных собак и кошек в Шымкенте действительно увеличилось.

По их данным, каждую неделю около 10 человек подают жалобы на нападение животных. На отлов и содержание бездомных животных из городского бюджета выделено 130 миллионов тенге. Однако ограничения, введённые новым законом о защите животных, снижают эффективность этой работы.

Нариман Кабит, главный специалист отдела ветеринарии управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкент: «Сейчас отлов разрешён только живыми, при помощи петли, и это создаёт определённые трудности. До декабря 2022 года разрешалось использовать дротики с усыпляющим средством. Сейчас это запрещено. Поэтому, если в стае 6 собак, удаётся поймать только 2-3 — остальные убегают».

По мнению специалистов, в увеличении числа бродячих собак виноваты и сами горожане. Владельцы домашних животных нередко отпускают их без присмотра или теряют. По данным полиции, в этом году за безответственное отношение к собакам и кошкам были оштрафованы несколько человек — каждому из них выписан штраф.