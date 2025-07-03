В Туркестанской области растёт число современных заводов и предприятий

В Туркестанской области созданы благоприятные условия для инвесторов. Благодаря проекту «Парк малых промышленных предприятий» в регионе открываются новые производства.

Глава области Нуралхан Кошеров посетил промышленный парк в Сауранском районе, ознакомился с ходом строительства новых зданий и поручил подрядчикам ускорить работы. Он также проверил работу уже запущенных заводов.

Впервые в области реализуется проект «Парк малых промышленных предприятий» на территории площадью 100 гектаров. В двух этапах планируется построить 152 производственных здания, привлечь 308 млрд тенге инвестиций и создать около 6 тысяч рабочих мест. На сегодняшний день уже запущены 11 проектов, созданы 790 новых рабочих мест. До конца года планируется завершить строительство ещё 29 зданий и открыть 26 новых предприятий, что позволит привлечь дополнительно 136,8 млрд тенге и создать 1950 рабочих мест.

Нуралхан Кошеров аким, Туркестанской области: «Количество компаний, готовых представить проекты и работать совместно, увеличивается. Поэтому важно сдать объекты качественно и в срок. Открытие рабочих мест и рост доходов региона имеют большое значение».

В этом году на территории парка начала работу международная компания «Green Cold Kazakhstan», которая запустила завод по производству холодильников мощностью 140 тысяч единиц в год. Общая стоимость проекта 60 млн евро, реализация будет в два этапа.

В Ордабасинском районе началось строительство «Бадамского промышленного парка» на территории 8 гектаров, где предприниматели уже проявляют интерес к открытию пяти производств. В Сауранском районе также планируется строительство 105 объектов на четырёх площадках, сегодня возводятся 22 здания.

В целом в области функционируют 19 индустриальных зон с развитой инфраструктурой, малый промышленный парк и 5 субзон специальной экономической зоны, где уже работают 52 предприятия. Дополнительно ведётся строительство ещё 57 проектов с общим объёмом инвестиций 195,4 млрд тенге.