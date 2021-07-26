Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым 19 июля подписан Указ “О мерах по совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан”.

В соответствии с Указом функции и полномочия МВД по координации государственной политики в сфере медицинского обеспечения лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы полностью передаются Министерству здравоохранения.

Ранее на расширенном заседании Коллегии МВД Президент страны указал на необходимость улучшения состояния отечественной пенитенциарной системы.

В этой связи МВД основными приоритетами всех реформ уголовно-исполнительной системы определило, в первую очередь, соблюдение и защиту прав человека, улучшение условий содержания осужденных, модернизацию пенитенциарной инфраструктуры.

Всего в системе УИС функционирует 65 медицинских частей, 15 здравпунктов и 6 больниц со штатной численностью около 1600 единиц медицинского персонала.