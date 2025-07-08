Минздрав РК обещает снизить цены на социально значимые лекарства

Министерство здравоохранения РК подписало меморандумы с компаниями «Химфарм», Johnson & Johnson и AstraZeneca для снижения цен на дорогостоящие и социально значимые препараты.
Это позволит расширить доступ к лечению, оптимизировать государственные расходы и поддержать пациентов с тяжёлыми диагнозами, включая СМА и сахарный диабет.
Компании также готовы соблюдать ценовые ограничения, развивать локализацию и делиться лучшими практиками.
Минздрав призывает фармрынок к социально ответственному развитию.