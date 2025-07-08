Минздрав РК обещает снизить цены на социально значимые лекарства

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Администратор
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Минздрав РК

Министерство здравоохранения РК подписало меморандумы с компаниями «Химфарм», Johnson & Johnson и AstraZeneca для снижения цен на дорогостоящие и социально значимые препараты.

Это позволит расширить доступ к лечению, оптимизировать государственные расходы и поддержать пациентов с тяжёлыми диагнозами, включая СМА и сахарный диабет.

Компании также готовы соблюдать ценовые ограничения, развивать локализацию и делиться лучшими практиками.

Минздрав призывает фармрынок к социально ответственному развитию.

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