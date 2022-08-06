В Минздраве думают, как лечить казахстанцев от оспы обезьян. И хотя сейчас в нашей стране не зарегистрировано ни одного случая, медики заранее разрабатывают соответствующий протокол.

По данным ВОЗ, на сегодня от оспы обезьян пострадало более 70 стран. Сегодня имеется 1300 тестов для определения оспы обезьян. Они являются специфической диагностикой.

«ВОЗ сегодня рекомендует проводить симптоматическое лечение. Ученые и те страны, где распространяется данная инфекция, говорят о триаде симптомов: интоксикация, когда реагируют лимфоузлы и появляется характерная сыпь. Проводится симптоматическое лечение. Сегодня некоторые страны изучают экспериментальный препарат — противовирусный препарат. Мы его тоже изучаем. Нам очень важно, чтобы он прошел клинические испытания. При успешном клиническом испытании мы тоже будем рекомендовать и включать в протокол лечения оспы обезьян», — говорит Ажар Гиният, министр здравоохранения РК.

Случаев с подозрением на обезьянью оспу в Казахстане не зарегистрировано. Но некоторых пациентов еще обследуют.

«Мы наблюдаем тех пациентов, у которых имеются похожие симптомы. Мы еще тесты не использовали, такой классической картины данного заболевания не зарегистрировано в нашей стране», — говорит Ажар Гиният, министр здравоохранения РК.

Говорили и о других инфекциях. Так, случаев кори в Казахстане в этом году не зарегистрировано. Вакцинация против кори идет по плану — за шесть месяцев вакцину получили 51% детей до года, кроме того провакцинировано 60% детей до шести лет.

Это оптимальный показатель вакцинации, который может обеспечить иммунитет среди населения, особенно среди детей.

«В этом году случаев кори не зарегистрировано. В прошлом году два случая было зарегистрировано, а в 2020 году была вспышка – более трех тысяч случаев», — говорит Ажар Гиният, министр здравоохранения РК.

А вот коронавирус пока не утихает. Более 400 детей сейчас получают лечение от этого вируса, всего же с начала года им заболели больше 6 тысяч детей. По словам министра, из-за особенностей организма у детей не только коронавирусная инфекция, но и другие вирусные заболевания протекают тяжело. Инфекция быстро распространяется и наблюдаются тяжелые осложнения в виде сепсиса. Также глава Минздрава ответила на вопрос, будут ли вводить ограничения в дошкольных организациях и образовательных учреждениях.

«Ограничительные меры в будущем будут зависеть от уровня распространения заболеваемости КВИ среди детей, от тяжести течения, от последствий для здоровья детей. В начале учебного года эпидситуация будет зависеть от того, какие меры будут приниматься. Главная наша задача — защита здоровья детей», — говорит Ажар Гиният, министр здравоохранения РК.

Чаще коронавирусом стали болеть и чиновники. Ежедневно выявляют до 100 больных ковидом. Но специалисты говорят, нынешняя форма коронавируса протекает намного легче предыдущих.