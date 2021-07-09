Вакцина не приводит к бесплодию. Сегодня в стране полным ходом идет вакцинация против COVID-19.

Однако в обществе существует множество мнений относительно прививок. Среди них ходят слухи, что вакцина приводит к бесплодию.

По словам акушер-гинеколога Туркестанской городской поликлиники Динары Султановой, женщины, которые планируют беременность, также могут быть вакцинированы как минимум за 1 месяц.

Если роженицы сразу прививаются, то вреда от этого нет. Информация о том, при грудном вскармливании ребенку наносится вред, ошибочна.

В целом в регионе 460 тысяч человек изъявили желание получить прививку от коронавирусной инфекции. Вторым компонентом привились более 361 100 тыс. граждан.

В области функционируют 128 прививочных пунктов, а количество выездных прививочных бригад достигло – 80.