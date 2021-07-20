Будучи автором целого вороха стихов и песен, а также нескольких сказок, ну и, естественно, статей, я не раз задумывалась над тем, как же мне защитить свои авторские права.

И мне несказанно повезло, ведь я имею счастье быть знакомой с замечательным человеком и высококлассным казахстанским адвокатом Евгением Анатольевичем Яворским.

И как-то все время оставляла этот вопрос без внимания, но вдруг меня осенило порасспрашивать его насчет авторских прав, ведь, по правде сказать, это вопрос темный, можно сказать, тайна, покрытая мраком. К тому же у меня есть масса знакомых людей, которые тоже что-то пишут, рисуют, сочиняют и при этом никак не защищают свое право юридически быть автором своих же произведений.

В общем, авторы, я искренне надеюсь, что данная статья будет полезна всем вам

и что мы вместе сможем хоть как-то поднять вопрос об авторском праве и защитить нашу интеллектуальную собственность.

Терминология

Для меня никогда не было разницы между терминами «патент» и «авторское право». То есть я понимала, что разница есть, но, наверное, какая-то несущественная. Я была не права. Оказывается, авторское право защищает не идею, а форму ее воплощения (сценарий, произведение живописи, компьютерную программу, оперу, и т. д.). Патентное право защищает техническое воплощение идеи, принцип действия, способ достижения результата. Патентное право действует на определенной территории (патент, зарегистрированный в РК, не имеет силы в какой-либо другой стране, и наоборот). Авторское право защищает интеллектуальную собственность повсеместно. Авторское право действует в течение 70 лет после смерти автора, а патент выдается сроком до 25 лет.

И тут, как и на любую собственность, может быть наследование. Соответственно, если автор умер, право переходит к его наследникам, а по истечении 70 лет переходит в общественное достояние. А вот если наследников вовсе нет, то собственником после кончины автора становится государство, а потом уже, когда проходит вышеуказанный срок, произведение, опять-таки, становится достоянием народа.

Где авторам брать права?

Авторское право у нас регистрирует Национальный институт интеллектуальной собственности KazPatent. В течение семи дней проверяют ваш товарный знак, музыку, театральную постановку и т. д. Было ли зарегистрировано произведение ранее за кем-то или нет? В общем, проверяют на плагиат. А вот, допустим, если человек опубликовал в блоге или газете свое произведение, это не является доказательством авторского права. Даже если произведение подписано вашим именем или псевдонимом и вы – первый, кто опубликовал принародно свое произведение, ну или на выставке выставил. Хотя, думаю, мало у кого найдется глупости присвоить опубликованное уже произведение, потому что народ-то знает, кто автор, но тем не менее риск есть. В общем, никто не заставляет этого делать, но если хотите обезопасить от плагиата свое творчество, то стоит зарегистрировать произведение, ибо по закону автор – тот, кто первым произведение зарегистрировал.

Во-первых, конечно, именно чтобы называться автором, стоит, в первую очередь, заняться регистрацией, но есть еще и «во-вторых». И это «во-вторых» выглядит так: если у вас уже зарегистрированное произведение и оно выходит, допустим, где-то в СМИ, это все отслеживается обществами авторских прав, и они собирают авторские вознаграждения и перенаправляют их авторам.

Общества по защите авторских прав

Увы, общества по защите авторских прав у нас в Казахстане практически не работают. Одному Богу известно – почему. Скорее всего, контроля мало. У нас же всегда так: без железных рукавиц мы работать не хотим. Что ж, не буду разглагольствовать на тему постсоветского и сугубо казахстанского менталитета, а расскажу о вопиющей несправедливости в отношении авторских, а точнее – смежных, прав у святая святых нашей эстрады – Розы Куанышевны Рымбаевой (как-то Евгений Анатольевич брал у нее интервью, которое есть на ее YouTube-канале). Она поделилась информацией о том, что практически не знала о том, что может быть защищена за звучание и что недавно только стала получать какие-то копейки, но это не покрывает затрат на те выплаты, которые певица делает авторам за их работу. А оплатив всю эту продукцию, она отдает песни на радио и телевидение бесплатно. Вообще, артисты стали собираться и говорить о правах совсем недавно. Это очень неправильно, тем более, если учесть огромный творческий багаж Розы Куанышевны. Что уж можно сказать о нас, смертных, если нарушаются права этой великой женщины?

Однако авторы не должны отчаиваться и плевать на все с высокой колокольни. Авторское право можно зарегистрировать на сайте Национального института интеллектуальной собственности KazPatent, и это – шаг первый. Шаг второй – обратиться в любое общество защиты авторских прав. Их можно загуглить, и подойдет, в принципе, любое, которое вам понравилось. И шаг третий будет делать уже само общество, то есть защищать ваши права в случае чего.

Ну это в идеале. По факту работают они спустя рукава, но! Но и на них управа есть. Все эти общества подчиняются Министерству юстиции Республики Казахстан. И если вам не выплачиваются авторские вознаграждения, вас направо и налево плагиатят – жалуйтесь на общество по защите авторских прав в МЮ. Правда, это отнимет много нервов, денег и времени. Но отстоять себя и свое произведение по факту можно.

По мнению Евгения Анатольевича, для того, чтобы улучшить работу обществ, так сказать, подстегнуть их, необходимо провести тотальную проверку, чтобы выяснить, кому и сколько авторских они выплатили за тот или иной год. И подтвердить статистику у авторов. Короче говоря, в этой сфере нужен жесткий контроль.

Вот как у них там, на Западе? В США, например, исполнитель или просто автор может написать одну популярную композицию и жить за счет вознаграждений всю жизнь. А у нас… За что нас, казахстанских авторов, так низко ценят? Ну мы же стараемся, ну…

Немного философии и статистика

Авторы молча принимают то, что их творчество откровенно воруют, произведения используют в коммерческих целях, не отчисляя вознаграждения. Таковы реалии жизни, и это наша беда. Не знаю, всенародная ли, или это проблемы только авторов, но, по правде сказать, я бы хотела жить на авторские, а не стыдливо просить у мамы на проезд до очередного гонорара и искать какую-то другую работу, никак не связанную с тем, что я обожаю делать.

Увы, даже сейчас, когда схема по защите авторских прав стала понятной, ясно, что этот вопрос решится в Казахстане еще не скоро (если вообще решится). Может быть, обывателю покажется, что это слишком мелкая проблема для государства, и есть ряд других, более важных, глобальных. Но ведь мы трудимся, вкладывая в произведения душу не меньше, чем нефтяники или учителя вкладывают в свой труд. Просто наш труд не оценен по достоинству.

Статистические данные по авторским правам есть только у одного общества – КазАК (это Казахстанское авторское общество). Хотя их Евгений Яворский в открытых источниках пересмотрел немало. И вот она – печальная статистика по авторским правам.

В 2016 году они получили порядка 200 млн. тенге, за 2017-2018 годы отчетов нет, за 2019 год они получили 500 тыс. тенге, и авторам было направлено лишь 30 тыс. тенге, за 2020 год никаких данных нет.

У нас в Казахстане действует порядка 10 таких организаций, и информация об их деятельности почему-то закрыта. Как сказал по поводу всего этого Евгений Анатольевич: «Надо навести порядок в этой сфере и вести работу так, чтобы все авторы получали достойное вознаграждение». Лично я обеими руками «ЗА»!

Цена и объекты

Увы, авторские права не регистрируются бесплатно. Национальный институт интеллектуальной собственности возьмет с вас за одну регистрацию 6932,8 тенге.

Зарегистрировать право на интеллектуальную собственность можно также на изобретение, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, наименования мест происхождения товаров, топологии интегральных микросхем, договоры коммерциализации.

А вот конкретно к авторским правам относятся следующие объекты интеллектуальной собственности:

► литературные произведения;

► драматические и музыкально-драматические произведения;

► сценарные произведения;

► произведения хореографии и пантомимы;

► музыкальные произведения с текстом или без текста;

► аудиовизуальные произведения;

► произведения живописи, скульптуры, графики и другие произведения изобразительного искусства;

► произведения прикладного искусства;

► произведения архитектуры, градостроительства, дизайна и садово-паркового искусства;

► фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;

► карты, планы, эскизы, иллюстрации и трехмерные произведения, относящиеся к географии, топографии и другим наукам;

► программы для ЭВМ;

► иные произведения.

К объектам авторского права также относятся производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, инсценировки, обзоры и т.д.) и сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные произведения.

Мысли под конец

В основном авторы – люди рассеянные, которые не думают о таких «мелочах», как регистрация собственных же прав. Творческой натуре тяжело даются все эти мысли и заботы о быте. Да, с такими людьми сложно, мы просто надоедаем всем вокруг своей воздушностью, на нас раздражаются. Да многие даже на творчестве заработать по-человечески не могут, но и жить без творчества тоже не могут. Но ведь именно «песня строить и жить помогает», а компьютерные программы – так вообще имеют зачастую практическую пользу, когда прошиваются в какую-нибудь технику. Так, может быть, действительно пора задуматься о защите наших прав? Великодушно оказать помощь творческим «растяпам»? И, в конце концов, внять призыву адвоката Яворского и навести порядок в этой сфере?!

Мы смотрим на Запад и перенимаем систему образования, которая приживается тут с горем пополам, с высоты чиновничьего полета считаем, что молодая семья в состоянии жить в арендном жилье, как в Америке. Мы берем многое оттуда, но это многое на нашей почве работает не так уж хорошо, не так уж правильно. Давайте брать положительный пример, который по факту адекватно можно использовать в нашей стране! И если бы у нас так же работало авторское право, как у них там, то огромная армия «целителей уставших наших душ» сможет хотя бы просто жить по-человечески.

Мария ШАЯХМЕТОВА