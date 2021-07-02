В Шымкенте качество жилья, выдаваемого для работающей молодежи, находится под пристальным вниманием.

Молодежный общественный совет, созданный из молодых депутатов партии «Nur Otan», проверил качество жилья без права выкупа. Депутаты выслушали жалобы жителей. Выявленные в ходе мониторинга недостатки подрядная организация обязалась исправить в течение 10 дней.

Радость от новоселья была недолгой. Молодые люди, получившие жилье в микрорайоне Туран, недовольны его качеством. По их словам, дома сданы с недоделками.

Жильцы показывают появившиеся трещина. А в управлении строительства уверяют, никакой опасности для жильцов нет. Все минусы подрядчик устранит за свой счет. На это уйдет меньше двух недель.

— Подрядчик в течение гарантийного срока — пять лет — устранит дефекты. Относительно трещин в доме — это профнастил. Дом из монолитной конструкции. Это не страшно», — успокаивает Баглан Усенулы, заместитель руководителя управления строительства г. Шымкента.

А чтобы слова не расходились с делом, строительные работы теперь будут контролировать партийцы.

Талгат Балтабаев, депутат маслихата г. Шымкента:» В ходе осмотра выявили дефекты. Об этом известили подрядную организацию. Они заверили, что в течение 10 дней устранят. Мы в эти дни тоже приедем и проследим за тем, как они проведут ремонтные работы. Мы хотим убедиться в том, выполнили строители обещания или нет».

С начала года в Шымкенте работающей молодежи без права выкупа было выделено 300 квартир, 145 из них в мкр Туран. Остальные — в мкр Асар-2, Туран и Жана Турлан.

Шынар Оразова