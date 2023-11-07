В Шымкенте стартует прием заявок на арендное жилье для работающей молодежи

8 ноября в Шымкенте начнется прием заявок на арендное жилье для работающей молодежи.

В этом году по государственной программе 888 человек получат крышу над головой.

Претендовать на временное жилье могут кандидаты до 35 лет, официально трудоустроенные, не имеющие жилья в праве собственности последние 5 лет. Необходима городская прописка не менее трех лет и ежемесячный доход — 40 МРП, то есть не меньше 138 тысяч тенге.

Жулдызай Ордабекова, руководитель отдела учета и распределения жилья управления жилья г. Шымкента:

«С этого года работающая молодежь до 35 лет сможет получить арендное жилье. Раньше возрастная категория была до 29 лет. Теперь же квартиры выдаются на 3 года, а не на 5 лет, как раньше. В течении трёх лет, у молодых людей есть возможность собрать нужную сумму для первоначального взноса на собственное жильё. Претендентам необходимо иметь постоянную работу и счет о поступлении средств из пенсионного фонда».

С 2019 года более 2000 шымкентцев получили ключи от временного жилья.

Проект реализуется в крупных городах страны — Астане, Алматы и Шымкенте. В этом году порядка 60% квартир планируют выдавать семейным парам, остальные — молодежи.

Прием заявок осуществляется в онлайн формате на электронном портале kezekte.kz, до 10-го ноября.

Жулдызай Ордабекова, руководитель отдела учета и распределения жилья управления жилья г. Шымкента:

«В рамках указанной программы планируем отдать под арендное жильё 888 квартир, расположенных в микрорайоне Туран. Сейчас в Шымкенте, в очереди на квадратные мЕтры стоят больше 50-ти тысяч человек. Из них 22-е тысячи — горожане до 35 лет».