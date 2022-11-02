В ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» помогают молодым специалистам

Встречу с профильными ведомствами провели в ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг». Все для того, чтобы молодые сотрудники компании смогли получить ответы на вопросы в сфере образования и покупки жилья. Сегодня на предприятии работает более 200 молодых специалистов.

Где получить бесценный багаж знаний, как после получения диплома найти серьезную работу по специальности, а еще купить жилье и создать семью. Ответить на волнующие молодых специалистов вопросы решили в ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг». Руководство компании организовало встречу с профильными специалистами, они разработали понятные инструменты поддержки, рассчитанные на обеспечение потребностей молодёжи.

«Есть общественно-социальные, значимые проблемы. А значит, они насущны и для каждого руководителя предприятия. Поэтому, мы сегодня пригласили на встречу с вами представителей центра занятости и «Отбасы банка», который реализует госпрограммы по жилью», — говорит Анарбек Орман, генеральный директор ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг».

Сегодня на предприятии и в его структурных подразделениях, работает более 200 молодых специалистов. Для многих вопрос жилья стоит на первом месте. Поэтому, большинство вопросов было адресовано менеджерам «Отбасы банка». Специалисты дали подробную информацию о жилищных программах и депозитах.

Стоимость квартир, которую выставляют частные строительные компании, для молодых людей — неподъемная. Многим недостаточно информации чтобы своевременно подать документы на арендное жилье. И даже те, кто сдал документы, говорят, что не смогли пройти конкурс, несмотря на то что набрали соответствующие баллы и выполнили условия программы.

«Например, это должен быть молодой человек или девушка не достигшие 29 лет. Не важно, семейные или холостые. Должна быть городская прописка и в течение последних 5 лет на них не должно быть зарегистрировано никакой недвижимости. Заработная плата не должна быть менее 120 тысяч тенге. Основные документы: удостоверение личности, диплом об образовании, справка о семейном положении, свидетельство о браке и свидетельство о рождении детей. Если есть благодарственные письма с работы и сертификаты о повышении квалификации, всё это играет свою роль, как бонус. Отмечу, что все наши основные специалисты, подходят под категорию, которая имеет право на арендное жилье», — говорит Бактыбай Алипов, исполнительный секретарь филиала «Оңтүстік су» партии «Amanat».

Правительство страны представит на рассмотрение парламента предложение — включить в категорию молодежи граждан в возрасте от 14 до 35 лет. Молодые люди смогут обзавестись собственным жильем и создать семью. Такие встречи с профильными ведомствами по вопросам молодежи в ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» намерены проводить регулярно.