Водоканал выставил условие жильцам квартир госпрограммы «Жастар»

В Шымкенте жильцы, получившие квартиры по государственной программе «Жастар», получили уведомления о необходимости заменить водяные счётчики. Водоканал ссылается на окончание межповерочного интервала. Стоимость новых приборов — от 30 до 40 тысяч тенге.

Более 900 квартир, некогда полученных по программе Жилье для молодежи, освобождают. А чтобы доказать, что никаких долгов по коммуналке нет, жильцы должны с пакетом документов предоставит и справки об отсутствии у них долгов.

И если с другими монополистами проблем нет, в ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», по словам жителей, заявили – справку выдадут, но в обмен на установку нового водомера. По словам руководителя службы по работе с населением, требование это соответствует законодательству. Межповерочный интервал приборов учета составляет 5 лет — по истечении этого срока счетчики подлежат поверке или замене, вне зависимости от того, когда жильцы заселились в квартиру.

Орынбек Алимкулов, руководитель службы по работе с населением: «Все должно быть сделано на основе законодательства. Есть поверочный период в законодательстве, который устанавливается на каждый прибор учета. Согласно закону о средствах измерения, межповерочный интервал приборов учета составляет 5 лет. По истечению этого срока, необходимо обязательно провести проверку прибора учета. Если прибор учета не соответствует, своим требованиям, не годен к эксплуатации, то прибор должен быть заменен.

10 июня вступил в силу водный кодекс РК, в котором прописано, все приборы учёта должны быть с дистанционной технологией передачи данных. В прошлом году на совместном заседании правительства, президент четко обозначил, все данные должны быть переданы в режиме онлайн. Сейчас в стране идет полная цифровизация систем водоснабжения и водоотведения. Да, дорого, сейчас цена варьируется от 30 до 40 тысяч тенге, поэтому мы даем поручения чтобы затраты по содержанию приборов учета, включили в общие затраты тарифа».

К слову, в случае получения уведомления о необходимости поверки, потребитель имеет полное право самостоятельно выбрать аккредитованную метрологическую лабораторию и провести проверку счетчика вне Водоканала. Законодательство не обязывает проводить поверку исключительно через водоснабжающую организацию — главное, чтобы лаборатория имела соответствующую аккредитацию и выдала официальное заключение о пригодности прибора учета.

Евгений Яворский, адвокат: «Что вообще такое проверка счетчика? Счетчик, любой, — электрический, водяной, газовый, когда работает определенное время, он начинает давать не точные показания, его надо проверять, насколько правильно он выдает свои параметры. Если есть сертификат или лицензия на проверку этого счетчика, не обязательно ходить в ту структуру водоканала, которую мы считаем как за водоканал. Подойдет абсолютно любая структура, которая будет соответствовать этим стандартам. У нас есть несколько организаций, которые в стандартах работают, я думаю, если вы туда обратились, они проведут проверку и выдадут заключение.

Сейчас так сделано, тебе говорят, сколько счетчик отработал, дают куда поехать, то есть выработана определенная практика. Но эту практику можно изменить, и отдавать, и проверять там, где есть оборудование, позволяющее провести эту проверку. Обязаны должны будут принять, если проверка была пройдена уполномоченной организацией. Если вы считаете, что ваш счетчик нормальный, и одна компания сказала, что он не годный, а вторая, которая не связана с водоканалом, говорит, что он нормальный, конечно вы же можете требовать, что счетчик нормальный и нет необходимости менять».

Получается, молодежь, возвращающая арендное жилье государству, вправе доверить поверку любой другой аккредитованной организации. Ведь за требованием сменить счетчик, а новый обойдется в 30 с лишним тысяч тенге, похоже, скрывается желание получения определенной выгоды. Применив нехитрые арифметические действия, получаем сумму – 27 000 000. Столько получит ТОО «ВРМ», если водомерная мастерская, аффилированная с ВРМ признает негодным каждый из всех 900 приборов учета воды, установленных в арендных квартирах.