В Шымкенте подготовили 360 квартир для работающей молодежи

В Шымкенте завтра, 1 декабря начнется прием заявок на получение арендного жилья без права выкупа для работающей молодежи в возрасте до 29 лет, передает OTYRAR.

360 квартир в микрорайоне Бозарык подготовили для работающей молодежи южного мегаполиса. Новоселами однокомнатных квартир станут 90 человек, еще столько же смогут заехать в двухкомнатные квартиры, также для семейной молодежи с детьми подготовили 180 просторных 3-комнатных квартир.

Жилье в рамках программы выдается только на 5 лет работающей молодежи без права выкупа. Ежемесячная арендная плата за жилье составит от 7 до 15 тысяч тенге в зависимости от квадратуры. Предполагается, что за это время молодые люди смогут накопить не первоначальный взнос уже на свою квартиру.

Кто может претендовать на арендное жилье в Шымкенте?

— гражданин РК, работающая молодежь, не достигшая 29 лет;

— законченное среднее/средне-специальное/высшее/послевузовское образование и официальное трудоустройство;

— постоянная непрерывная прописка не менее 2 последних лет в Шымкенте;

— отсутствие жилья на праве собственности по РК в течение 2 лет;

— подтверждение платежеспособности (ежемесячный доход минимум 127 200 тенге/40 МРП за последние 6 месяцев). Какие документы необходимы? копия документа об образовании заявителя;

справка с места работы;

справка о доходах заявителя за последние 6 месяцев, подтверждающая его ежемесячный доход в размере не менее 40 МРП;

законодательно указанные документы, подтверждающие трудовой стаж в соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Республики Казахстан (трудовая книжка, выписки из Единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах);

справка о наличии и номере банковского счета и выписка об остатке и движении денег по банковскому счету (депозитный счет);

документы, подтверждающие личные достижения заявителя в различных сферах деятельности (при наличии).

Прием необходимых документов продлится всего 3 дня. Это 1-2 декабря с 9:00 до 19:00 и в понедельник 5 декабря также с утра до вечера на сайте «kezekte.kz» посредством ЭЦП (электронной цифровой подписи).