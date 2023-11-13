Работающей молодёжи Шымкента выдадут 888 квартир

В Шымкенте работающей молодёжи выдадут 888 квартир.

Это арендное жильё без права выкупа. Сейчас количество заявок уже превысило предложение почти в три раза. Распределяются заветные квадратные метры по бальной системе. Данная программа реализуется в стране уже четвёртый год. И, по мнению специалистов, является хорошим подспорьем для молодежи. Ведь стоимость аренды составляет, например, в Шымкенте от 8 до 23 тысяч тенге в месяц.

Всё зависит от квадратуры. Пересдать квартиру не получится, говорят в управлении жилья. Если жильцы нарушат правила, то их выселят. В прошлом году мониторинговые группы выявили 12 недобросовестных постояльцев. Квартиры вернули в госфонд. Затем их раздадут тем, кто находится в резерве. В мегаполисе жильё для молодежи построили в микрорайоне Туран-2.

«До этого мы принимали до 29 лет, а этом году мы продлили до 35 лет. Потом 2 года прописки требовалось, в этом году 3 года прописки. Потом требовалось, чтобы за 2 года не было на праве собственности жилья, с этого года требуется за последние 5 лет», — говорит Жулдыз Ордабекова, руководитель отдела учета и распределения жилья.