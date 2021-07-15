Главный санврач РК поручил в срок до 10 августа 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом.
А в срок до 1 сентября 2021 года – уже вторым компонентом вакцины от COVID-19 работников (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев).
Вакцинации против КВИ не подлежат лица, имеющие постоянные и
временные медицинские противопоказания к профилактическим прививкам
согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21
октября 2020 года № ҚР ДСМ-146/2020 «Об утверждении перечня медицинских
противопоказаний к проведению профилактических прививок».
Справку о наличии постоянного/временного медицинского
противопоказания к вакцинации против КВИ выдает участковый врач (при его
отсутствии фельдшер) для предоставления по месту работы (при
необходимости).
При этом диагноз указывается по согласию пациента.