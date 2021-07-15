Главный санврач РК поручил в срок до 10 августа 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом.

А в срок до 1 сентября 2021 года – уже вторым компонентом вакцины от COVID-19 работников (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев).

Вакцинации против КВИ не подлежат лица, имеющие постоянные и

временные медицинские противопоказания к профилактическим прививкам

согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21

октября 2020 года № ҚР ДСМ-146/2020 «Об утверждении перечня медицинских

противопоказаний к проведению профилактических прививок».

Справку о наличии постоянного/временного медицинского

противопоказания к вакцинации против КВИ выдает участковый врач (при его

отсутствии фельдшер) для предоставления по месту работы (при

необходимости).

При этом диагноз указывается по согласию пациента.