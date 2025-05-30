Добровольно или обязательно: споры о вакцинации в детских садах

В Казахстане разгораются споры вокруг допуска детей без прививок в детские сады. Родители заявляют о нарушении прав, юристы поддерживают их позицию, тогда как врачи настаивают: меры необходимы для защиты здоровья всего коллектива.

В последние месяцы казахстанские родители всё чаще жалуются: детей без обязательных прививок не принимают в детские сады. Формально вакцинация в Казахстане остаётся добровольной, однако при отсутствии профилактических прививок дошкольные организации вправе отказать в приёме.

Акмарал Альназарова, министр здравоохранения РК: «Это общепринятая мировая практика: коллективы, где более 90% детей провакцинировано, имеют свой коллективный иммунитет, если менее 90% – то тут под удар могут попасть дети этих коллективов, то есть имеют права не пускать, если менее 90% детей в этой группе не вакцинированы, там нет коллективного иммунитета».

Специалисты подчёркивают: высокая вакцинация позволяет эффективно предотвращать вспышки опасных инфекций и обеспечивает защиту как привитых, так и не привитых детей.

Жаксылыкова Жанаргуль, руководитель отдела эпидемиологического контроля за инфекционными и паразитарными заболеваниями ДСЭК г. Шымкента: «Допуск детей без плановых профилактических прививок возможен только при условии соблюдения порогового уровня коллективного иммунитета в группе или классе — не менее 90%. Исключение составляют группы коррекционного типа. Если уровень ниже, такие дети в группу не принимаются. Обязательные прививки проводятся в рамках гарантированного объёма медицинской помощи. При этом допускается не более 10% непривитых детей от общего числа в группе».

Эксперты отмечают: в Казахстане сохраняется правовая неопределённость. Вакцинация остаётся добровольной, но детям без прививок могут отказать в посещении детских садов. Юристы подчёркивают: чтобы избежать противоречий, необходимо внести изменения в законодательство и чётко определить статус профилактических прививок.

Евгений Яворский, адвокат: «Учитывая, что вакцинация является добровольной, я считаю, что действия госорганов именно вот по такому моменту, который требует вакцинацию и в садик не предоставляются возможности, чтобы дети находились — неправильные. Тогда необходимо вести обязательную вакцинацию, а так получается противоречие. Закон предоставляет право родителям в выборе, это вопрос, а какие-то государственные структуры в ультимативном порядке ограничивают права родителей и детей, поэтому, я считаю, что это неправильно. Я понимаю, что идет какая-то корь, какие-то заболевания, но надо это законодательство привести в соответствии с такими требованиями государственных органов, которые выставляются. Без этого — это ограничение прав, такое мое мнение».

В Шымкенте за первые четыре месяца 2025 года не зарегистрировано ни одного случая кори и коклюша. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 642 случая кори и 10 случаев коклюша. Специалисты подчёркивают: рост коллективного иммунитета напрямую связан с профилактическими прививками, и вакцинация остаётся одним из самых эффективных способов защиты от инфекционных заболеваний.