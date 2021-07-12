Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК.

Основные вопросы повестки дня касались принятия решений по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, поставленными Президентом Касым-Жомартом Токаевым на расширенном заседании Правительства.

Вице-Премьер в рамках исполнения поручения Главы Государства поручил государственным органам в кратчайшие сроки:

разработать Стратегию по кардинальному пересмотру мер противодействия коронавирусу;

до 19 июля т.г. пересмотреть и установить реальные сроки проведения вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса;

организовать работу по подписанию соглашения с компанией «Pfizer» и обеспечить заключение контракта на поставку вакцины;

определить сферы жизнедеятельности общества, подлежащие обязательной вакцинации до 19 июля т.г.;

проработать вопрос запуска Цифровой карты вакцинации по аналогии с Единой базой ПЦР-тестирования;

внести предложения до 19 июля т.г. по переформатированию работы мобильных мониторинговых групп с приоритетом активного использования цифровых решений как «Ashyq»;

разработать и утвердить Правила поддержки и мотивации медицинских работников, действующие вне зависимости от эпидемиологической ситуации.

выработать предложения по обеспечению безопасности здоровья педагогов и учащихся при возобновлении традиционной формы обучения школьников и студентов в новом учебном году.