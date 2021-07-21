За прошедшие сутки в Шымкенте вакцинировано против коронавирусной инфекции 2 673 человека.

I компонент – 1 012, II компонент – 1 661. Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 345 167 человек. Из них 219 325 человек получили два компонента вакцины, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

На 20 июля зарегистрировано 412 случаев заболевания КВИ (симптомные – 322, бессимптомные – 90). 204 человека госпитализированы в инфекционный стационар, 208 человек взяты на домашний карантин.

В настоящее время в специализированных инфекционных стационарах имеется 2 946 мест. Наполняемость койко-мест составляет 66 процентов.

Кроме того, 20 июля проведена проверка 784 объектов. Из них на 11 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.

Эпидемиологическая ситуация в городе по-прежнему остается сложной. Призываем жителей города соблюдать масочный режим в общественных местах и как можно скорее получить вакцину от коронавируса.