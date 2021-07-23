Девочка получила сильнейшие ожоги тела после удара током в Шымкенте.

Трагедия произошла 21 июля около 11 часов вечера на мосту над железной дорогой. Над мостом натянута железная сетка. Сверху проходят высоковольтные провода. По словам очевидцев, девочка залезла на сетку и ее ударило током. На место вызвали пожарных, им удалось достать пострадавшую. Подросток получила 91% ожогов тела.

Врачи даже не берутся делать прогнозы. У девочки обгорело все тело. Кое-где ожоги достигают четвертой, самой тяжелой степени, огонь поразил ткани до костей.

«21 числа в 23:10 на скорой к нам был доставлен подросток с района железнодорожного вокзала. При поступлении состояние девочки было крайне тяжелое, сейчас она находится в реанимационном отделении. 91% тела она получила ожог», — говорит Мадина Ермаханбетова, главный врач Центра гипербарической оксигенации им.Т.О.Орынбаева Шымкента.

Несчастный случай произошел примерно в 11 часов ночи, на мосту над железной дорогой рядом с шымкентским вокзалом.

По словам очевидцев, девочка держа в руках телефон залезла на сетку над мостом. Дети часто взбираются на нее, чтобы снять видео и фото для соцсетей. Одна из версий — и она это сделала, желая получить эффектный кадр.

Очевидцы рассказали, что девочку даже не сразу смогли снять с решетки, люди боялись, что и их ударит током. Так что на сетке под электрическими разрядами школьница пролежала около часа

«Тут над ней как будто салюты, такие искры были. Она не кричала, ее било током, она лежала, плакала», — рассказала очевидец.

В КТЖ предполагают, что девочка могла зацепиться волосами за высоковольтный кабель под напряжением в 27 тысяч вольт. На проводах остались клочки ее волос.

«Нашей ответственности здесь нет, потому что там соблюдены все нормативы и требования. Сейчас мы думаем над тем, чтобы весь мост закрыть этой сеткой, чтобы дети не лазили там. Но мы часто в школах проводим занятия, разъясняем технику безопасности. Но как видите не все нас слушают», — говорит Нурлан Бастаров, начальник отделения магистральной сети АО «КТЖ» Шымкента.

Полицейские начали досудебное расследование по статье «Доведение до самоубийства», но комментариев не дают. На мосту есть таблички предупреждающие о высоком напряжении, но молодые люди просто игнорируют их. Остается надеяться, что хотя бы эта страшная трагедия станет для них уроком. Известно, что девочка живет рядом с железнодорожным вокзалом, а мост любимое место для прогулок у местных подростков.