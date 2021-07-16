С прохождением ложбины циклона и связанные с ним атмосферными фронтами на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды.

Пройдут дожди с грозами и градом, лишь местами в южной и западной части РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, ночью на севере -туман.

В Акмолинской, Павлодарской областях ожидается местами ночью- туман, в Акмолинской, днем Павлодарской области усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается град, усиление ветра 15-25 м/с, в Жамбылской области с пыльной бурей.

В Туркестанской, Восточно-Казахстанской, днем Кызылординской, Костанайской, Карагандинской областях местами усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской, Кызылординской областях с пыльной бурей.

Днем в Атырауской области местами ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, местами Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте: Сегодня ожидается +26..+31 °C , без осадков, легкий ветер. Завтра: +20..+34 °C , без осадков, легкий ветер.