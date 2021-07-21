По-прежнему с прохождением малоподвижного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды.

Пройдут кратковременные дожди с грозами, местами с градом, лишь на севере РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра на юге и юго-западе с пыльной бурей, на севере в ночные и утренние часы – туман.

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются гроза, ветер 15-20 м/с, днем местами шквал, град.

В Жамбылской, Туркестанской областях в горных и предгорных районах ожидается гроза, местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей, в Жамбылской области – днем в горных и предгорных районах град.

В Мангистауской области днем местами ожидаются гроза, пыльная буря, ветер 15-20 м/с.

В Кызылординской области днем местами усилится ветер 15-20 м/с. Ночью в Павлодарской, днем в Актюбинской области местами ожидается гроза, при грозе усилится ветер 15-20 м/с.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, днем в Алматинской области местами ожидается гроза. В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман.

Днем на большей части в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской областях сохраняется сильная жара, на юге областей очень сильная жара. В Алматинской, местами в Карагандинской, на юге Костанайской области ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, местами Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областях, на юге Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте сегодня ожидается +30..+35 °C, без осадков, слабый ветер. Завтра: +25..+36 °C, без осадков, слабый ветер.