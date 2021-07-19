Под влиянием фронтальных разделов, по республике пройдут кратковременные дожди с грозами.

Местами будут наблюдаться порывистый ветер, на юге и западе с пыльной бурей. С 21 июля северная, северо-западная часть страны будет находится под влиянием отрога антициклона, где ожидается теплая погода без осадков.

На западе температура воздуха ночью +20+25℃, днем +33+41℃, на севере республики температура воздуха ночью ожидается +10+18℃, в дневное время столбики термометров достигнут отметок +23+35℃, на северо-западе ночью +12+25℃, днем +25+40℃, в центре и на востоке страны температура воздуха ночью +10+21℃, днем от +25+35℃, на юге и юго-востоке Казахстана ночная температура +13+25°С, дневная +30+40°С.