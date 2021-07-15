Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода – пройдут дожди с грозами, за исключением южных регионов, где ожидается погода без осадков, передает РГП «Казгидромет».

Местами ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере, востоке и юго-востоке – град.

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, местами – град.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем – град.

В Павлодарской области местами ожидаются туман, град, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской области местами ожидаются град, пыльная буря, при грозе усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Карагандинской, днем в Костанайской, Западно-Казахстанской областях местами, в Алматинской, Актюбинской областях при грозе ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской, днем в Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

Местами в Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Алматинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.