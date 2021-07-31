Август — месяц завершения лета, однако лето продолжается.

В начале августа на большей части территории Казахстана вновь прогнозируется жаркая и преимущественно сухая погода, лишь на востоке, в горных и предгорных районах юго-востока страны ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха на западе, юге, юго-востоке страны достигнет отметки ночью +20+25°С, днем +35+42°С, на севере, в центре и востоке ночью +15+22°С, днем +30+37°С.

Такой высокий фон температуры воздуха будет связан с установлением блокирующего антициклона, который не дает другим воздушным массам перемещаться на территорию РК. Но уже к концу первой декады блокирующий антициклон сдаст свои позиции, на смену ему на территорию Казахстана постепенно будет перемещаться циклон, а вместе с ним атмосферные фронты, что обусловит кратковременные дожди с грозами, в некоторых регионах возможно усиление ветра, а также прогнозируется спад жары, температура воздуха в южной половине республики днем составит +25+30°С, в северной половине +20+27°С.

Во второй декаде месяца на северную половину республики будут поступать холодные воздушные массы, что приведут к неустойчивому характеру погоды, ожидаются дожди, в горных и предгорных районах сильные, в сопровождении с грозами и усилением ветра. Температура воздуха в северных регионах будет колебаться днем от +17+25°С до +23+30°С, а в южных регионах основной фон температуры воздуха составит +28+35°С.

Завершится последний месяц лета неустойчивым характером погоды почти на всей территории республики. Умеренно теплая погода ожидается в южных регионах с температурами воздуха днем +23+28°С, а в северных регионах погода приобретёт осенние черты температура воздуха днем составит +17+22°С. Однако в отдельные дни с выносом теплых воздушных масс не исключены жаркие дни с высоким фоном температуры воздуха.