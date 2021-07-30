В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Республики Казахстан Ерлан Киясов постановил:

Продолжить реализацию и внедрение проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства:

фитнес-клубы, включая йога центры;

спа-центры;

бани, сауны, бассейны;

компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;

боулинг клубы;

кинотеатры;

театры и филармонии;

объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением, стрит-фудов;

объекты общественного питания по типу столовых;

межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;

бильярдные клубы;

концертные залы;

добровольные участники;

караоке;

выставки;

океанариум;

марафоны;

спортивные мероприятия со зрителями;

аэропорты;

лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;

детские развлекательные центры (крытые);

цирки;

отели, гостиницы;

центры обслуживания населения;

железнодорожные вокзалы и автовокзалы;

рынки (крытые и открытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);

детские оздоровительные центры (для работников (персонала));

букмекерские конторы;

центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;

объекты образования, включая ВУЗы, колледжи и образовательные центры (для работников (персонала), лиц старше 18 лет);

спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры.

Признать участниками проекта «Ashyq» торговые объекты, участвующие в проекте в качестве добровольцев по состоянию на 29 июля 2021 года. Утвердить прилагаемые:

Алгоритм включения новых участников в проект «Ashyq» согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

Алгоритм внедрения проекта «Ashyq» и принятия мер при выявлении посетителей с «желтым/красным» статусом согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

Алгоритм исключения недобросовестных участников из проекта «Ashyq» согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

Критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq» согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

Критерии присвоения статуса «Лидеры «Ashyq» согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан обеспечить:

1) техническую поддержку проекта «Ashyq» при внедрении на объектах предпринимательства;

2) ежедневное представление в территориальные департаменты Комитета санитарно-эпидемиологического контроля сведений (выгрузки) за предыдущий день с информационной системы «Ashyq» о фиксации факта посещения объекта, участвующего в проекте, посетителя с «красным/желтым» статусом.

Акимам областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, НПП «Атамекен» (по согласованию) принять меры в соответствии с компетенцией и обеспечить:

1) внедрение проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства согласно пунктам 1, 2 и 3 настоящего постановления;

2) определение перечня объектов предпринимательства, участвующих в реализации проекта, согласно пунктам 1, 2 и 3 настоящего постановления;

3) определение списка участников проекта для присвоения статуса «Лидеры «Ashyq»;

4) информирование населения, физических и юридических лиц о необходимости использования мобильного приложения «Ashyq», в т.ч. через другие платформы (к примеру, аналог на платформе в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, сайт www.ashyq.kz) для входа на объекты предпринимательства, участвующие в проекте;

5) размещение на сайте акиматов информации об участниках проекта «Ashyq», включая участвующих в тестовом режиме и добровольных участников, списка участников проекта с присвоенным статусом «Лидеры «Ashyq»;

6) своевременное внесение лабораториями сведений в лабораторные информационные системы по результатам ПЦР-тестирования на COVID-19 и передачу их в Единый интеграционный портал Национального центра экспертизы (ЕИП НЦЭ);

7) техническую поддержку по обучению населения и предпринимателей посредством организации Cаll-центров;

8) доведение до сведения участников проекта о предусмотренной действующим законодательством ответственности за несоблюдение требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и настоящим постановлением;

9) вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры и межобластные и межгородские туристические перевозки с добровольной фиксацией в приложении «Ashyq», в т.ч. через другие платформы (к примеру, аналог на платформе в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, сайт www.ashyq.kz);

10) эффективность работы мониторинговых групп по профилактике нарушений требований, предъявляемых к внедрению и участию в проекте «Ashyq», согласно приложениям 2 и 3 к настоящему постановлению;

11) своевременное внесение на электронную платформу InfoКazakhstan.kz официальных списков недобросовестных участников проекта на деактивацию QR-кода.

Главным государственным санитарным врачам областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, на транспорте обеспечить:

1) контроль за соблюдением Критериев ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

2) принятие мер административного воздействия в отношении участников проекта по фактам нарушения требований к организации и использованию проекта «Ashyq» и в отношении лиц, допустивших нарушения ограничительных и карантинных мер.

НПП «Атамекен» (по согласованию) обеспечить проведение профилактики нарушений среди участников проекта. Субъектам предпринимательства, участвующим в проекте «Ashyq»:

1) обеспечить соблюдение требований, предъявляемых к внедрению и участию в проекте «Ashyq», согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

2) при переходе региона в «желтую» зону из «красной» или в «зеленую» зону из «жёлтой» продолжить соблюдение требований, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) с 9 августа 2021 года, в зоне критического уровня риска при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек на 100 тыс. населения свыше 200 («темно-красная» зона), объектам, со статусом «Лидеры «Ashyq» разрешить режим работы до 00.00 часов, прочим объектам, работающим по проекту – до 22.00 часов;

4) с 2 августа 2021 года в «темно-красной» зоне в выходные дни приостановить деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, включая участников проекта «Ashyq», за исключением акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных в подпункте 4) пункта 9 настоящего постановления.

В городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау и Караганда с 2 августа 2021 года:

1) приостановить деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в «Ashyq», за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных в подпункте 4) настоящего пункта;

2) запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

3) сохранить дистанционную форму работы для 80% сотрудников государственных органов (организаций), офисов, Национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних 3 месяцев);

4) допускается вне проекта «Ashyq»:

— проведение строительных работ;

— деятельность промышленных предприятий;

— оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.), деятельность цветочных магазинов, фотосалонов;

— деятельность туристических компаний, бизнес центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО «Казпочта» и т.п.);

— деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку;

5) ввести ограничительные меры выходного дня в «темно-красной» зоне.

Акимам Акмолинской, Алматинской, Туркестанской, Карагандинской областей, в соответствии с компетенцией, принять аналогичные меры по ужесточению в приграничных районах с городами Нур-Султан (Бурабайский, Целиноградский, Аршалинский районы), Алматы (Карасайский, Талгарский, Илийский районы), Шымкент (сайрамский, Толебийский районы), Караганда (г.г.Темиртау, Шахтинск, Абай) согласно пункту 11 настоящего постановления. Главные государственные санитарные врачи соответствующей территории, на транспорте, по вопросам реализации проекта «Ashyq» руководствуются настоящим постановлением и не вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер в отношении участников проекта в «зеленой», «желтой» и «темно-красной» зонах. Считать утратившими силу постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 3 июня 2021 года № 26 «О внедрении проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства», от 11 июня 2021 года № 27 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 3 июня 2021 года № 26». Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Е. Киясов

Алгоритм включения новых участников в проект «Ashyq»

Заявки на участие в проекте «Ashyq» для всех новых участников подаются через сайт kz и другие платформенные решения, интегрированные с InfoKazakhstan (Аitu, Halyk Bank и прочие).

Для подачи заявки через сайт InfoKazakhstan.kz субъекту (объекту) необходимо:

1) зайти на главную страницу InfoKazakhstan.kz с помощью электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП) юридического лица или индивидуального предпринимателя и заполнить данные пользователя через ЭЦП;

2) после авторизации автоматически откроется вкладка «Мои заявки», в которой необходимо нажать на кнопку «Подача новой заявки»;

3) зайдя во вкладку «Новая заявка», предприниматель заполняет форму заявки и отправляет запрос на получение QR. Перед получением QR необходимо скачать «Базу знаний» (инфографика для размещения на входе, постановления Главного санитарного врача, ответы на часто задаваемые вопросы по проекту Ashyq и т.д.) и ознакомиться с материалами;

4) субъект (объект) подтверждает наличие разрешительных документов и соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям. QR код выдается только при наличии у субъекта одного из следующих разрешительных документов:

— разрешение/уведомление на открытие (санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости или уведомление о начале деятельности объектов незначительной эпидемической значимости);

— акт соответствия санитарным нормам по возобновления деятельности. Порядок получения Акта соответствия доступен в Личном кабинете пользователя;

5) одновременно с получением QR кода субъект бизнеса получит уведомление о том, относится ли он к участникам проекта Ashyq (работает со льготами согласно Приложения 4 к настоящему постановлению) или к добровольным участникам.

После получения QR-кода у пользователя в личном кабинете появляется инструкция на получение «Режима охранника» (программы, позволяющей осуществлять проверку статусов посетителя по ИИН или удостоверяющему документу). После получения QR кода участник проекта Ashyq работает 1 неделю в тестовом режиме. Через 7 дней работы в тестовом режиме информация об участниках проекта Ashyq передается Infokazakhstan в акиматы и в течение одного дня размещается на сайте акимата. Информация о добровольных участниках проекта также размещается на сайте акиматов. В отношении добровольных участников проекта «Ashyq» не распространяются льготы, предусмотренные приложением 4 к настоящему постановлению. К добровольным участникам могут быть отнесены любые субъекты (объекты):

1) деятельность которых разрешена, для обеспечения безопасности работников (персонала) и посетителей, минимизации распространения COVID-19 (независимо от формы собственности);

2) в отношении которых имеются утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения или постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан требования к деятельности на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина.

Предприниматель подтверждает понимание своей ответственности за соблюдение условий проекта Ashyq и предоставление достоверных данных, принимая условия пользовательского соглашения. Предприниматель несет самостоятельную ответственность за достоверность предоставляемых данных. Проверка наличия вышеуказанных документов может осуществляться мониторинговой группой.

Алгоритм внедрения проекта «Ashyq» и принятия мер при выявлении посетителей с «желтым/красным» статусом

На объектах, включенных в проект «Ashyq», субъектом предпринимательства проверяется статус посетителя через QR-код или по ИИН.

Субъект предпринимательства при выявлении на объекте посетителя, подлежащего изоляции с «желтым/красным» статусом информирует/сообщает о факте в территориальные департаменты Комитета санитарно-эпидемиологического контроля (далее – ТД КСЭК) посредством мобильной связи, электронной почты, а также другими доступными способами, с представлением подтверждающих материалов (скриншот «желтый/красный» статус). Допуск посетителей и работников (персонала) на объекты, участвующие в проекте, осуществляется при условии сканирования и предъявления на входе на объект специального QR-кода, для определения их статуса:

— «зеленый» статус: «безопасный» – обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19; получивший первый компонент вакцины против COVID-19; переболевший в течение последних 3 месяцев. Ограничений в передвижении нет;

— «синий» статус: «нейтральный» – отсутствует результат ПЦР-тестирования; отсутствует в базе данных как лицо контактное с больным COVID-19; не вакцинирован. Нет ограничений в передвижении, кроме мест, где наличие результатов ПЦР-тестирования является обязательным;

— «желтый» статус: «контактный» – обозначен в базе данных как контактный с больным COVID-19. Предполагает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении

— «красный» статус: «инфицирован» – зарегистрирован в базе с положительным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, пациенты со статусом «инфицирован» — код U07.1. Предполагает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении.

Для работников (персонала) и лиц, имеющих незаконченный курс вакцинации против COVID-19, статус «зеленый» сохраняется в течении 21 дня после получения первого компонента вакцины. По истечении 21 календарного дня, в случае отсутствия второго курса вакцинации, статус «зеленый» переводится в «синий». 5. У лиц, переболевших COVID-19, статус «зеленый» сохраняется в течение последних 3 месяцев после выздоровления. Лица с «желтым» статусом (или контактные) переводятся в «синий» по истечении 14 календарных дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на COVID-19. У контактных лиц, имеющих результаты отрицательного ПЦР-тестирования на COVID-19, «желтый» статус сохраняется до истечения 14 дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на COVID-19. У лиц, имеющих результаты отрицательного ПЦР-тестирования на COVID-19, «красный/желтый» статус сохраняется до истечения 14 дней с момента получения положительного результата или со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на COVID-19. У лиц, зарегистрированных в базе с положительным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, пациентов со статусом «инфицирован» — код U07.1, «красный» статус сохраняется до истечения 14 дней с момента получения положительного результата ПЦР-тестирования на COVID-19. По истечении 14 дней данные лица переводятся в «зеленый» статус, который сохраняется в течение последних 3 месяцев независимо от получения положительного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 в этот период времени. При отсутствии смартфона у посетителя, с его согласия работник (персонал) объекта предпринимательства проверяет статус посетителя по ИИН. Проверка статуса нерезидентов осуществляется работником (персоналом) объекта с согласия посетителя по номеру паспорта. Посетители с «желтым/красным» статусом на объекты, участвующие в проекте, не допускаются. Участники проекта «Ashyq» обеспечивают соблюдение требований алгоритмов, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» и настоящего постановления. ТД КСЭК обеспечивают своевременную актуализацию данных в информационных системах «Единый интеграционный портал ПЦР-исследований» и «Центр Контроля COVID-19». Лицо, имеющее права администратора «Ashyq» обеспечивает ежедневную выгрузку отчета по «красным» и «желтым» посетителям с электронной платформы InfoКazakhstan.kz и направляет в ТД КСЭК. 16. ТД КСЭК совместно с организацией амбулаторно-поликлинической помощи и органами внутренних дел, после получения информации от субъекта предпринимательства и/или от Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан устанавливает место проживания (нахождения) физического лица, подлежащего изоляции. ТД КСЭК в отношении физического лица с «красным» статусом за нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в части нарушения режима изоляции, применяются меры административного характера в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях». В соответствии с пунктом 3 статьи 102 и подпунктами 6) и 7) пункта 7 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», в отношении физического лица с «желтым» статусом выносится постановление Главного государственного санитарного врача соответствующей административно-территориальной единицы о проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий с требованиями необходимости изоляции, с фиксацией факта вручения. В случае выявления признаков нарушений участниками проекта «Ashyq» ограничительных мероприятий, в том числе карантина, мероприятия осуществляются мониторинговыми группами в соответствии с Алгоритмом действий должностных лиц, по применению мер административного характера при выявлении нарушений требований по соблюдению ограничительных мероприятий, в том числе карантина, утвержденного протоколом Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 7 декабря 2020 года. При возникновении спорных случаев касательно статусов посетителей, необходимо обращаться в Единый контакт центр 1414. Приказом ТД КСЭК назначаются должностные лица, ответственные за координацию и обеспечение оперативного взаимодействия с объектами предпринимательства и проекта «Ashyq».

Алгоритм исключения недобросовестных участников из проекта «Ashyq»

Участники проекта «Ashyq» исключаются местными исполнительными органами (акиматами) (далее – МИО) из проекта по одному или нескольким из следующих оснований:

1) выявление на объекте мониторинговой группой подтвержденных фактов нарушений требований к участию в проекте;

2) на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан (далее – МВК) в случае проведения объектом от 0 до 20 регистраций посетителей по QR-коду (check-in) в течение 2 недель;

3) выявление факта не проведения объектом минимального числа check-in, установленного МВК, по результатам 2-х недельной выгрузки;

4) отсутствие разрешительных документов (санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости или уведомление о начале деятельности объектов незначительной эпидемической значимости, выявленное по итогам проверки мониторинговой группы.

При нарушении участником проекта «Ashyq» действующего алгоритма работы, выявленном мониторинговой группой, а также по основаниям, указанным в подпункте 2) пункта 1 настоящего приложения, МИО:

— исключает участника из проекта сроком на 1 неделю;

— повторном нарушении исключает участника из проекта сроком на 2 недели;

— при третьем нарушении исключает участника из проекта сроком на 1 месяц.

МИО направляют официальный список недобросовестных участников на электронную платформу InfoКazakhstan.kz на деактивацию QR-кода.

Критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq»

№п/п Объекты/отрасли **** Зеленая зона Желтая зона Красная зона Темно-красная зона*** 1 2 3 4 5 6 1. Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни * ü разрешение работы с 7.00 до 02.00 часов при заполняемости до 50%, не более 70 мест ü разрешение работы с 7.00 до 02.00 часов при заполняемости до 50%, не более 60 мест ü разрешение работы с 7.00 до 02.00 часов при заполняемости до 50% , не более до 50 мест ü разрешение работы с 7.00 до 20.00 часов при заполняемости до 50%, не более 50 мест Объекты общественного питания (в помещении) по типу столовых без реализации алкогольных напитков + (круглосуточно) + (круглосуточно) + (круглосуточно) ü разрешение работы с 7.00 до 20.00 часов при заполняемости до 50%, не более 50 мест Летние площадки + ü разрешение работы с 7.00 до 02.00 часов ü разрешение работы с 7.00 до 02.00 часов при заполняемости до 50% , не более до 50 мест ü разрешение работы с 7.00 до 20.00 часов при заполняемости до 50%, не более 50 мест Фуд-корты ü разрешение работы с 10.00 до 00.00 часов при заполняемости до 30%, но не более 50 мест ü разрешение работы с 10.00 до 00.00 часов при заполняемости до 20%, но не более 30 мест ü разрешение работы с 10.00 до 22.00 часов при заполняемости до 20%, но не более 30 мест ü разрешение работы с 7.00 до 20.00 часов при заполняемости до 50%, не более 50 мест Банкетные залы** (проведение поминок) ü разрешение работы с 7.00 до 02.00 часов при заполняемости не более 50%, обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека ü разрешение работы с 7.00 до 02.00 часов при заполняемости не более 30%, обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 50 человек ü разрешение работы с 7.00 до 02.00 часов при заполняемости не более 30%, обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 30 человек запрещено Банкетные залы** (обслуживание по типу ресторанов и кафе) ü разрешение работы с 7.00 до 02.00 часов при заполняемости до 50%, не более 70 мест ü разрешение работы с 7.00 до 02.00 часов при заполняемости до 50%, не более 60 мест ü разрешение работы с 7.00 до 02.00 часов при заполняемости до 50% , не более до 50 мест запрещено 2. Сауны, бани + + + ü разрешение работы с 7.00 до 20.00 часов 3. СПА-центры + + + ü разрешение работы с 7.00 до 20.00 часов 4. Бассейны + + + ü разрешение работы с 7.00 до 20.00 часов 5. Спорткомплексы, спортивно- оздоровительные центры и фитнес-центры, йога-центры + + + ü разрешение работы с 7.00 до 20.00 часов 6. Объекты культуры (репетиция) ü до 100 человек, а также вакцинированные двумя компонентами лица ü до 50 человек, а также вакцинированные двумя компонентами лица ü до 30 человек, а также вакцинированные двумя компонентами лица ü разрешение работы с 7.00 до 20.00 часов 7. Театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии* ü заполняемость не более 50% ü заполняемость не более 40% ü заполняемость не более 30% ü разрешение работы с 7.00 до 20.00 часов 8. Межобластные нерегулярные (туристические) перевозки + ü при заполняемости не более 75%, но не более 25 человек ü при заполняемости не более 75%, но не более 15 человек запрещено 9. Межобластные и внутриобластные регулярные перевозки + + + + 10. Городские нерегулярные (туристические) перевозки + ü при заполняемости не более 75%, но не более 25 человек ü при заполняемости не более 75%, но не более 15 человек запрещено 11. Бильярдные ü заполняемость не более 50% ü при заполняемости не более 50%, с режимом работы с 12.00 до 02.00 часов ü при заполняемости не более 30%, с режимом работы с 12.00 до 02.00 часов ü разрешение работы с 7.00 до 20.00 часов 12. Компьютерные клубы, включая PlayStation клубы ü заполняемость не более 60% ü при заполняемости не более 50%, с режимом работы с 12.00 до 02.00 часов. Допускаются только лица, достигшие 12 лет и старше ü при заполняемости не более 30%, с режимом работы с 12.00 до 02.00 часов. Допускаются только лица, достигшие 12 лет и старше ü разрешение работы с 12.00 до 20.00 часов 13. Боулинг ü заполняемость не более 50% ü при заполняемости не более 50%, с режимом работы с 12.00 до 02.00 часов ü при заполняемости не более 30%, с режимом работы с 12.00 до 02.00 часов ü разрешение работы с 12.00 до 20.00 часов 14. с Караоке ü разрешение работы с 7.00 до 02.00 часов при заполняемости не более 50 %, но не более 60 человек ü разрешение работы с 7.00 до 02.00 часов при заполняемости не более 50 %, но не более 50 человек ü разрешение работы с 7.00 до 02.00 часов при заполняемости не более 50 %, но не более 30 человек ü разрешение работы с 12.00 до 20.00 часов 15. Океанариум ü Разрешить групповые экскурсии (не более 15 человек) ü Разрешить групповые экскурсии (не более 15 человек) ü Разрешить групповые экскурсии (не более 15 человек) ü разрешение работы с 07.00 до 20.00 часов 16. Выставки ü заполняемость не более 70%, при обеспечении площади не менее 6 кв.м. на одного человека, но не более 250 посетителей единовременно ü заполняемость не более 70%, при обеспечении площади не менее 6 кв.м. на одного человека, но не более 200 посетителей единовременно ü заполняемость не более 70%, при обеспечении площади не менее 6 кв.м. на одного человека, но не более 150 посетителей единовременно ü заполняемость не более 70%, при обеспечении площади не менее 6 кв.м. на одного человека, но не более 150 посетителей единовременно 17. Марафоны (на открытом воздухе) ü не более 100 человек ü не более 50 человек ü не более 30 человек запрещено 18. Спортивные мероприятия со зрителями ü при заполняемости не более 50% ü при заполняемости не более 30% ü при заполняемости не более 20% запрещено 19. Добровольные участники (киноиндустрия, организации, офисы и другие) без льгот без льгот без льгот без льгот 20. Лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи ü при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 60 человек ü при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 50 человек ü при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 30 человек ü при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 30 человек 21. Детские развлекательные центры (крытые) площадью от 500 до 1000 кв.м. ü при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 70 человек ü при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 50 человек ü при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 30 человек ü разрешение работы с 10.00 до 20.00 часов при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 30 человек Детские развлекательные центры (крытые) площадью от 1000 до 3000 кв.м. ü при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 120 человек ü при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 100 человек ü при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 60 человек ü разрешение работы с 10.00 до 20.00 часов при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 50 человек 22. Цирки ü заполняемость не более 50% ü заполняемость не более 40% ü заполняемость не более 30% ü разрешение работы с 10.00 до 20.00 часов заполняемость не более 30% 23. Отели, гостиницы + + + + 24. Аэропорты + + + + 25. Железнодорожные вокзалы + + + + 26. ЦОН + + + ü разрешение работы с 10.00 до 20.00 часов 27. Торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети + + ü разрешение работы с 10.00 до 22.00 часов в субботу и воскресенье ü разрешение работы с 07.00 до 20.00 часов 28. Рынки + + ü разрешение работы с 10.00 до 17.00 часов в субботу и воскресенье ü разрешение работы с 07.00 до 17.00 часов 29. Детские оздоровительные организации (с добровольной фиксацией детей с 12 лет) + + ü при заполняемости не более 50% ü при заполняемости не более 50% 30. Букмекерские конторы ü при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 60 человек ü при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 50 человек ü при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 30 человек запрещено 31. Центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг (по записи) + + ü по предварительной записи ü разрешение работы с 07.00 до 20.00 часов при заполняемости до 50% 32. Объекты образования, ВУЗы, колледжи, образовательные центры (для работников (персонала), лиц старше 18 лет), с добровольной фиксацией лиц до 18 лет + + + + 33. Спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры (тренировки) ü до 70 человек, а также вакцинированные двумя компонентами лица ü до 50 человек, а также вакцинированные двумя компонентами лица ü до 30 человек, а также вакцинированные двумя компонентами лица ü до 30 человек, а также вакцинированные двумя компонентами лица

«+» — деятельность разрешена;

«ü» — деятельность разрешена частично (с ограничениями);

«-» — деятельность запрещена»;

* — условия заполняемости определены в требованиях к объектам, утвержденных постановлением ГГСВРК от 25 декабря 2020 года № 67;

** — банкетные залы функционируют для проведения поминок и обслуживания посетителей по типу ресторанов, кафе;

*** — «темно-красная» зона – зона критического уровня риска (при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек на 100 тыс. населения свыше 200);

**** — в помещениях жилых зданий и на территориях жилой застройки ограничивается деятельность объектов, сопровождаемая повышенным шумом, с 22 до 9 часов утра, развлекательных заведений – с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни (согласно пунктов 7 и 8 статьи 113 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»

Приложение 5

к постановлению Главного

государственного санитарного

врача Республики Казахстан

от «29» июля 2021 года № 33

Алгоритм присвоения статуса «Лидеры «Ashyq»

Статус «Лидеры «Ashyq» присваивается участникам проекта по Критериям присвоения статуса «Лидеры «Ashyq» согласно схеме к настоящему приложению. Список участников проекта для присвоения статуса «Лидеры «Ashyq» формируется местными исполнительными органами (акиматами). МЦРИАП обеспечивает предоставление в МИО сведений (выгрузки) по количеству регистраций посетителей по QR-коду (check-in) на объектах, участвующих в проекте (за 2-х недельный период). Присвоение участникам проекта статуса «Лидеры «Ashyq» закрепляется по списку решением МВК. Продолжительность действия статуса «Лидеры «Ashyq» — 2 недели. Список участников проекта с присвоенным статусом «Лидеры «Ashyq» размещается на сайте акимата. Участнику проекта, получившему статус «Лидеры «Ashyq», предоставляются следующие льготы:

1) участники проекта в «красной» зоне работают по условиям «желтой» зоны;

2) участники проекта в «желтой» зоне работают по условиям «зеленой» зоны;

3) участникам проекта в «зеленой» и «темно-красной» зонах дополнительно продлевается режим работы на 2 часа, а также увеличивается заполняемость объекта на 10%;

4) при вакцинации первым компонентом не менее 90% работников (персонала), за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших лиц в течение последних 3 месяцев, увеличивается заполняемость объекта на 20%.

Схема к приложению 5

Критерии присвоения статуса «Лидеры «Ashyq»