В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Республики Казахстан Ерлан Киясов постановил:
- Продолжить реализацию и внедрение проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства:
- фитнес-клубы, включая йога центры;
- спа-центры;
- бани, сауны, бассейны;
- компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;
- боулинг клубы;
- кинотеатры;
- театры и филармонии;
- объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением, стрит-фудов;
- объекты общественного питания по типу столовых;
- межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
- межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;
- бильярдные клубы;
- концертные залы;
- добровольные участники;
- караоке;
- выставки;
- океанариум;
- марафоны;
- спортивные мероприятия со зрителями;
- аэропорты;
- лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
- детские развлекательные центры (крытые);
- цирки;
- отели, гостиницы;
- центры обслуживания населения;
- железнодорожные вокзалы и автовокзалы;
- рынки (крытые и открытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);
- детские оздоровительные центры (для работников (персонала));
- букмекерские конторы;
- центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;
- объекты образования, включая ВУЗы, колледжи и образовательные центры (для работников (персонала), лиц старше 18 лет);
- спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры.
- Признать участниками проекта «Ashyq» торговые объекты, участвующие в проекте в качестве добровольцев по состоянию на 29 июля 2021 года.
- Утвердить прилагаемые:
- Алгоритм включения новых участников в проект «Ashyq» согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- Алгоритм внедрения проекта «Ashyq» и принятия мер при выявлении посетителей с «желтым/красным» статусом согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- Алгоритм исключения недобросовестных участников из проекта «Ashyq» согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- Критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq» согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
- Критерии присвоения статуса «Лидеры «Ashyq» согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
- Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан обеспечить:
1) техническую поддержку проекта «Ashyq» при внедрении на объектах предпринимательства;
2) ежедневное представление в территориальные департаменты Комитета санитарно-эпидемиологического контроля сведений (выгрузки) за предыдущий день с информационной системы «Ashyq» о фиксации факта посещения объекта, участвующего в проекте, посетителя с «красным/желтым» статусом.
- Акимам областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, НПП «Атамекен» (по согласованию) принять меры в соответствии с компетенцией и обеспечить:
1) внедрение проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства согласно пунктам 1, 2 и 3 настоящего постановления;
2) определение перечня объектов предпринимательства, участвующих в реализации проекта, согласно пунктам 1, 2 и 3 настоящего постановления;
3) определение списка участников проекта для присвоения статуса «Лидеры «Ashyq»;
4) информирование населения, физических и юридических лиц о необходимости использования мобильного приложения «Ashyq», в т.ч. через другие платформы (к примеру, аналог на платформе в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, сайт www.ashyq.kz) для входа на объекты предпринимательства, участвующие в проекте;
5) размещение на сайте акиматов информации об участниках проекта «Ashyq», включая участвующих в тестовом режиме и добровольных участников, списка участников проекта с присвоенным статусом «Лидеры «Ashyq»;
6) своевременное внесение лабораториями сведений в лабораторные информационные системы по результатам ПЦР-тестирования на COVID-19 и передачу их в Единый интеграционный портал Национального центра экспертизы (ЕИП НЦЭ);
7) техническую поддержку по обучению населения и предпринимателей посредством организации Cаll-центров;
8) доведение до сведения участников проекта о предусмотренной действующим законодательством ответственности за несоблюдение требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и настоящим постановлением;
9) вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры и межобластные и межгородские туристические перевозки с добровольной фиксацией в приложении «Ashyq», в т.ч. через другие платформы (к примеру, аналог на платформе в eGov mobile, Аitu, Kaspi.kz, Halyk Bank, Sberbank.kz, сайт www.ashyq.kz);
10) эффективность работы мониторинговых групп по профилактике нарушений требований, предъявляемых к внедрению и участию в проекте «Ashyq», согласно приложениям 2 и 3 к настоящему постановлению;
11) своевременное внесение на электронную платформу InfoКazakhstan.kz официальных списков недобросовестных участников проекта на деактивацию QR-кода.
- Главным государственным санитарным врачам областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, на транспорте обеспечить:
1) контроль за соблюдением Критериев ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
2) принятие мер административного воздействия в отношении участников проекта по фактам нарушения требований к организации и использованию проекта «Ashyq» и в отношении лиц, допустивших нарушения ограничительных и карантинных мер.
- НПП «Атамекен» (по согласованию) обеспечить проведение профилактики нарушений среди участников проекта.
- Субъектам предпринимательства, участвующим в проекте «Ashyq»:
1) обеспечить соблюдение требований, предъявляемых к внедрению и участию в проекте «Ashyq», согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2) при переходе региона в «желтую» зону из «красной» или в «зеленую» зону из «жёлтой» продолжить соблюдение требований, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) с 9 августа 2021 года, в зоне критического уровня риска при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек на 100 тыс. населения свыше 200 («темно-красная» зона), объектам, со статусом «Лидеры «Ashyq» разрешить режим работы до 00.00 часов, прочим объектам, работающим по проекту – до 22.00 часов;
4) с 2 августа 2021 года в «темно-красной» зоне в выходные дни приостановить деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, включая участников проекта «Ashyq», за исключением акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных в подпункте 4) пункта 9 настоящего постановления.
- В городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау и Караганда с 2 августа 2021 года:
1) приостановить деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в «Ashyq», за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных в подпункте 4) настоящего пункта;
2) запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;
3) сохранить дистанционную форму работы для 80% сотрудников государственных органов (организаций), офисов, Национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных и переболевших в течение последних 3 месяцев);
4) допускается вне проекта «Ashyq»:
— проведение строительных работ;
— деятельность промышленных предприятий;
— оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.), деятельность цветочных магазинов, фотосалонов;
— деятельность туристических компаний, бизнес центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО «Казпочта» и т.п.);
— деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку;
5) ввести ограничительные меры выходного дня в «темно-красной» зоне.
- Акимам Акмолинской, Алматинской, Туркестанской, Карагандинской областей, в соответствии с компетенцией, принять аналогичные меры по ужесточению в приграничных районах с городами Нур-Султан (Бурабайский, Целиноградский, Аршалинский районы), Алматы (Карасайский, Талгарский, Илийский районы), Шымкент (сайрамский, Толебийский районы), Караганда (г.г.Темиртау, Шахтинск, Абай) согласно пункту 11 настоящего постановления.
- Главные государственные санитарные врачи соответствующей территории, на транспорте, по вопросам реализации проекта «Ashyq» руководствуются настоящим постановлением и не вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер в отношении участников проекта в «зеленой», «желтой» и «темно-красной» зонах.
- Считать утратившими силу постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 3 июня 2021 года № 26 «О внедрении проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства», от 11 июня 2021 года № 27 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 3 июня 2021 года № 26».
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Е. Киясов
Алгоритм включения новых участников в проект «Ashyq»
Заявки на участие в проекте «Ashyq» для всех новых участников подаются через сайт kz и другие платформенные решения, интегрированные с InfoKazakhstan (Аitu, Halyk Bank и прочие).
- Для подачи заявки через сайт InfoKazakhstan.kz субъекту (объекту) необходимо:
1) зайти на главную страницу InfoKazakhstan.kz с помощью электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП) юридического лица или индивидуального предпринимателя и заполнить данные пользователя через ЭЦП;
2) после авторизации автоматически откроется вкладка «Мои заявки», в которой необходимо нажать на кнопку «Подача новой заявки»;
3) зайдя во вкладку «Новая заявка», предприниматель заполняет форму заявки и отправляет запрос на получение QR. Перед получением QR необходимо скачать «Базу знаний» (инфографика для размещения на входе, постановления Главного санитарного врача, ответы на часто задаваемые вопросы по проекту Ashyq и т.д.) и ознакомиться с материалами;
4) субъект (объект) подтверждает наличие разрешительных документов и соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям. QR код выдается только при наличии у субъекта одного из следующих разрешительных документов:
— разрешение/уведомление на открытие (санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости или уведомление о начале деятельности объектов незначительной эпидемической значимости);
— акт соответствия санитарным нормам по возобновления деятельности. Порядок получения Акта соответствия доступен в Личном кабинете пользователя;
5) одновременно с получением QR кода субъект бизнеса получит уведомление о том, относится ли он к участникам проекта Ashyq (работает со льготами согласно Приложения 4 к настоящему постановлению) или к добровольным участникам.
- После получения QR-кода у пользователя в личном кабинете появляется инструкция на получение «Режима охранника» (программы, позволяющей осуществлять проверку статусов посетителя по ИИН или удостоверяющему документу).
- После получения QR кода участник проекта Ashyq работает 1 неделю в тестовом режиме.
- Через 7 дней работы в тестовом режиме информация об участниках проекта Ashyq передается Infokazakhstan в акиматы и в течение одного дня размещается на сайте акимата.
- Информация о добровольных участниках проекта также размещается на сайте акиматов.
- В отношении добровольных участников проекта «Ashyq» не распространяются льготы, предусмотренные приложением 4 к настоящему постановлению. К добровольным участникам могут быть отнесены любые субъекты (объекты):
1) деятельность которых разрешена, для обеспечения безопасности работников (персонала) и посетителей, минимизации распространения COVID-19 (независимо от формы собственности);
2) в отношении которых имеются утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения или постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан требования к деятельности на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина.
- Предприниматель подтверждает понимание своей ответственности за соблюдение условий проекта Ashyq и предоставление достоверных данных, принимая условия пользовательского соглашения.
- Предприниматель несет самостоятельную ответственность за достоверность предоставляемых данных. Проверка наличия вышеуказанных документов может осуществляться мониторинговой группой.
Алгоритм внедрения проекта «Ashyq» и принятия мер при выявлении посетителей с «желтым/красным» статусом
На объектах, включенных в проект «Ashyq», субъектом предпринимательства проверяется статус посетителя через QR-код или по ИИН.
- Субъект предпринимательства при выявлении на объекте посетителя, подлежащего изоляции с «желтым/красным» статусом информирует/сообщает о факте в территориальные департаменты Комитета санитарно-эпидемиологического контроля (далее – ТД КСЭК) посредством мобильной связи, электронной почты, а также другими доступными способами, с представлением подтверждающих материалов (скриншот «желтый/красный» статус).
- Допуск посетителей и работников (персонала) на объекты, участвующие в проекте, осуществляется при условии сканирования и предъявления на входе на объект специального QR-кода, для определения их статуса:
— «зеленый» статус: «безопасный» – обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19; получивший первый компонент вакцины против COVID-19; переболевший в течение последних 3 месяцев. Ограничений в передвижении нет;
— «синий» статус: «нейтральный» – отсутствует результат ПЦР-тестирования; отсутствует в базе данных как лицо контактное с больным COVID-19; не вакцинирован. Нет ограничений в передвижении, кроме мест, где наличие результатов ПЦР-тестирования является обязательным;
— «желтый» статус: «контактный» – обозначен в базе данных как контактный с больным COVID-19. Предполагает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении
— «красный» статус: «инфицирован» – зарегистрирован в базе с положительным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, пациенты со статусом «инфицирован» — код U07.1. Предполагает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении.
- Для работников (персонала) и лиц, имеющих незаконченный курс вакцинации против COVID-19, статус «зеленый» сохраняется в течении 21 дня после получения первого компонента вакцины. По истечении 21 календарного дня, в случае отсутствия второго курса вакцинации, статус «зеленый» переводится в «синий».
- 5. У лиц, переболевших COVID-19, статус «зеленый» сохраняется в течение последних 3 месяцев после выздоровления.
- Лица с «желтым» статусом (или контактные) переводятся в «синий» по истечении 14 календарных дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на COVID-19.
- У контактных лиц, имеющих результаты отрицательного ПЦР-тестирования на COVID-19, «желтый» статус сохраняется до истечения 14 дней со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на COVID-19.
- У лиц, имеющих результаты отрицательного ПЦР-тестирования на COVID-19, «красный/желтый» статус сохраняется до истечения 14 дней с момента получения положительного результата или со дня контакта с лицом, имеющим положительный результат на COVID-19.
- У лиц, зарегистрированных в базе с положительным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, пациентов со статусом «инфицирован» — код U07.1, «красный» статус сохраняется до истечения 14 дней с момента получения положительного результата ПЦР-тестирования на COVID-19. По истечении 14 дней данные лица переводятся в «зеленый» статус, который сохраняется в течение последних 3 месяцев независимо от получения положительного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 в этот период времени.
- При отсутствии смартфона у посетителя, с его согласия работник (персонал) объекта предпринимательства проверяет статус посетителя по ИИН.
- Проверка статуса нерезидентов осуществляется работником (персоналом) объекта с согласия посетителя по номеру паспорта.
- Посетители с «желтым/красным» статусом на объекты, участвующие в проекте, не допускаются.
- Участники проекта «Ashyq» обеспечивают соблюдение требований алгоритмов, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» и настоящего постановления.
- ТД КСЭК обеспечивают своевременную актуализацию данных в информационных системах «Единый интеграционный портал ПЦР-исследований» и «Центр Контроля COVID-19».
- Лицо, имеющее права администратора «Ashyq» обеспечивает ежедневную выгрузку отчета по «красным» и «желтым» посетителям с электронной платформы InfoКazakhstan.kz и направляет в ТД КСЭК.
- 16. ТД КСЭК совместно с организацией амбулаторно-поликлинической помощи и органами внутренних дел, после получения информации от субъекта предпринимательства и/или от Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан устанавливает место проживания (нахождения) физического лица, подлежащего изоляции.
- ТД КСЭК в отношении физического лица с «красным» статусом за нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в части нарушения режима изоляции, применяются меры административного характера в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях».
- В соответствии с пунктом 3 статьи 102 и подпунктами 6) и 7) пункта 7 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», в отношении физического лица с «желтым» статусом выносится постановление Главного государственного санитарного врача соответствующей административно-территориальной единицы о проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий с требованиями необходимости изоляции, с фиксацией факта вручения.
- В случае выявления признаков нарушений участниками проекта «Ashyq» ограничительных мероприятий, в том числе карантина, мероприятия осуществляются мониторинговыми группами в соответствии с Алгоритмом действий должностных лиц, по применению мер административного характера при выявлении нарушений требований по соблюдению ограничительных мероприятий, в том числе карантина, утвержденного протоколом Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 7 декабря 2020 года.
- При возникновении спорных случаев касательно статусов посетителей, необходимо обращаться в Единый контакт центр 1414.
- Приказом ТД КСЭК назначаются должностные лица, ответственные за координацию и обеспечение оперативного взаимодействия с объектами предпринимательства и проекта «Ashyq».
Алгоритм исключения недобросовестных участников из проекта «Ashyq»
- Участники проекта «Ashyq» исключаются местными исполнительными органами (акиматами) (далее – МИО) из проекта по одному или нескольким из следующих оснований:
1) выявление на объекте мониторинговой группой подтвержденных фактов нарушений требований к участию в проекте;
2) на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан (далее – МВК) в случае проведения объектом от 0 до 20 регистраций посетителей по QR-коду (check-in) в течение 2 недель;
3) выявление факта не проведения объектом минимального числа check-in, установленного МВК, по результатам 2-х недельной выгрузки;
4) отсутствие разрешительных документов (санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости или уведомление о начале деятельности объектов незначительной эпидемической значимости, выявленное по итогам проверки мониторинговой группы.
- При нарушении участником проекта «Ashyq» действующего алгоритма работы, выявленном мониторинговой группой, а также по основаниям, указанным в подпункте 2) пункта 1 настоящего приложения, МИО:
— исключает участника из проекта сроком на 1 неделю;
— повторном нарушении исключает участника из проекта сроком на 2 недели;
— при третьем нарушении исключает участника из проекта сроком на 1 месяц.
- МИО направляют официальный список недобросовестных участников на электронную платформу InfoКazakhstan.kz на деактивацию QR-кода.
Критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq»
|№п/п
|Объекты/отрасли
****
|Зеленая зона
|Желтая зона
|Красная зона
|Темно-красная зона***
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|1.
|Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни *
|ü
разрешение работы
с 7.00 до 02.00 часов при заполняемости до 50%, не более 70 мест
|ü
разрешение работы
с 7.00 до 02.00 часов при заполняемости до 50%, не более 60 мест
|ü
разрешение работы с 7.00 до 02.00 часов при заполняемости до 50% , не более до 50 мест
|ü
разрешение работы
с 7.00 до 20.00 часов при заполняемости до 50%, не более 50 мест
|Объекты общественного питания (в помещении) по типу столовых без реализации алкогольных напитков
|+
(круглосуточно)
|+
(круглосуточно)
|+
(круглосуточно)
|ü
разрешение работы
с 7.00 до 20.00 часов при заполняемости до 50%, не более 50 мест
|Летние площадки
|+
|ü
разрешение работы
с 7.00 до 02.00 часов
|ü
разрешение работы с 7.00 до 02.00 часов при заполняемости до 50% , не более до 50 мест
|ü
разрешение работы
с 7.00 до 20.00 часов при заполняемости до 50%, не более 50 мест
|Фуд-корты
|ü
разрешение работы с 10.00 до 00.00 часов при заполняемости до 30%, но не более 50 мест
|ü
разрешение работы с 10.00 до 00.00 часов при заполняемости до 20%, но не более 30 мест
|ü
разрешение работы с 10.00 до 22.00 часов при заполняемости до 20%, но не более 30 мест
|ü
разрешение работы
с 7.00 до 20.00 часов при заполняемости до 50%, не более 50 мест
|Банкетные залы**
(проведение поминок)
|ü
разрешение работы с 7.00 до 02.00 часов при заполняемости не более 50%,
обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека
|ü
разрешение работы с 7.00 до 02.00 часов при заполняемости не более 30%,
обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 50 человек
|ü
разрешение работы с 7.00 до 02.00 часов при заполняемости не более 30%,
обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 30 человек
|
запрещено
|Банкетные залы**
(обслуживание по типу ресторанов и кафе)
|ü
разрешение работы
с 7.00 до 02.00 часов при заполняемости до 50%, не более 70 мест
|ü
разрешение работы
с 7.00 до 02.00 часов при заполняемости до 50%, не более 60 мест
|ü
разрешение работы с 7.00 до 02.00 часов при заполняемости до 50% , не более до 50 мест
|
запрещено
|2.
|Сауны, бани
|+
|+
|+
|ü
разрешение работы
с 7.00 до 20.00 часов
|3.
|СПА-центры
|+
|+
|+
|ü
разрешение работы
с 7.00 до 20.00 часов
|4.
|Бассейны
|+
|+
|+
|ü
разрешение работы
с 7.00 до 20.00 часов
|5.
|Спорткомплексы, спортивно- оздоровительные центры и фитнес-центры, йога-центры
|+
|+
|+
|ü
разрешение работы
с 7.00 до 20.00 часов
|6.
|Объекты культуры (репетиция)
|ü
до 100 человек, а также вакцинированные двумя компонентами лица
|ü
до 50 человек, а также вакцинированные двумя компонентами лица
|ü
до 30 человек, а также вакцинированные двумя компонентами лица
|ü
разрешение работы
с 7.00 до 20.00 часов
|7.
|Театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии*
|ü
заполняемость не более 50%
|ü
заполняемость не более 40%
|ü
заполняемость не более 30%
|ü
разрешение работы
с 7.00 до 20.00 часов
|8.
|Межобластные нерегулярные (туристические) перевозки
|+
|ü
при заполняемости не более 75%, но не более 25 человек
|ü
при заполняемости не более 75%, но не более 15 человек
|запрещено
|9.
|Межобластные и внутриобластные регулярные перевозки
|+
|+
|+
|+
|10.
|Городские нерегулярные (туристические) перевозки
|+
|ü
при заполняемости не более 75%, но не более 25 человек
|ü
при заполняемости не более 75%, но не более 15 человек
|запрещено
|11.
|Бильярдные
|ü
заполняемость не более 50%
|ü
при заполняемости не более 50%, с режимом работы с 12.00 до 02.00 часов
|ü
при заполняемости не более 30%, с режимом работы с 12.00 до 02.00 часов
|ü
разрешение работы
с 7.00 до 20.00 часов
|12.
|Компьютерные клубы, включая PlayStation клубы
|ü
заполняемость не более 60%
|ü
при заполняемости не более 50%, с режимом работы с 12.00 до 02.00 часов.
Допускаются только лица, достигшие 12 лет и старше
|ü
при заполняемости не более 30%, с режимом работы с 12.00 до 02.00 часов.
Допускаются только лица, достигшие 12 лет и старше
|ü
разрешение работы
с 12.00 до 20.00 часов
|13.
|Боулинг
|ü
заполняемость не более 50%
|ü
при заполняемости не более 50%, с режимом работы с 12.00 до 02.00 часов
|ü
при заполняемости не более 30%, с режимом работы с 12.00 до 02.00 часов
|ü
разрешение работы
с 12.00 до 20.00 часов
|14. с
|Караоке
|ü
разрешение работы с 7.00 до 02.00 часов при заполняемости не более 50 %, но не более 60 человек
|ü
разрешение работы с 7.00 до 02.00 часов при заполняемости не более 50 %, но не более 50 человек
|ü
разрешение работы с 7.00 до 02.00 часов при заполняемости не более 50 %, но не более 30 человек
|ü
разрешение работы
с 12.00 до 20.00 часов
|15.
|Океанариум
|ü
Разрешить групповые экскурсии (не более 15 человек)
|ü
Разрешить групповые экскурсии (не более 15 человек)
|ü
Разрешить групповые экскурсии (не более 15 человек)
|ü
разрешение работы
с 07.00 до 20.00 часов
|16.
|Выставки
|ü
заполняемость не более 70%, при обеспечении площади не менее 6 кв.м. на одного человека, но не более 250 посетителей единовременно
|ü
заполняемость не более 70%, при обеспечении площади не менее 6 кв.м. на одного человека, но не более 200 посетителей единовременно
|ü
заполняемость не более 70%, при обеспечении площади не менее 6 кв.м. на одного человека, но не более 150 посетителей единовременно
|ü
заполняемость не более 70%, при обеспечении площади не менее 6 кв.м. на одного человека, но не более 150 посетителей единовременно
|17.
|Марафоны (на открытом воздухе)
|ü
не более 100 человек
|ü
не более 50 человек
|ü
не более 30 человек
|запрещено
|18.
|Спортивные мероприятия со зрителями
|ü
при заполняемости не более 50%
|ü
при заполняемости не более 30%
|ü
при заполняемости не более 20%
|запрещено
|19.
|Добровольные участники (киноиндустрия, организации, офисы и другие)
|без льгот
|без льгот
|без льгот
|без льгот
|20.
|Лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи
|ü
при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 60 человек
|ü
при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 50 человек
|ü
при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 30 человек
|ü
при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 30 человек
|21.
|Детские развлекательные центры (крытые) площадью от 500 до 1000 кв.м.
|ü
при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 70 человек
|ü
при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 50 человек
|ü
при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 30 человек
|ü
разрешение работы
с 10.00 до 20.00 часов
при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 30 человек
|Детские развлекательные центры (крытые) площадью от 1000 до 3000 кв.м.
|ü
при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 120 человек
|ü
при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 100 человек
|ü
при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 60 человек
|ü
разрешение работы
с 10.00 до 20.00 часов
при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 50 человек
|22.
|Цирки
|ü
заполняемость не более 50%
|ü
заполняемость не более 40%
|ü
заполняемость не более 30%
|ü
разрешение работы
с 10.00 до 20.00 часов
заполняемость не более 30%
|23.
|Отели, гостиницы
|+
|+
|+
|+
|24.
|Аэропорты
|+
|+
|+
|+
|25.
|Железнодорожные вокзалы
|+
|+
|+
|+
|26.
|ЦОН
|+
|+
|+
|ü
разрешение работы
с 10.00 до 20.00 часов
|27.
|Торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети
|+
|+
|ü
разрешение работы с 10.00 до 22.00 часов в субботу и воскресенье
|ü
разрешение работы
с 07.00 до 20.00 часов
|28.
|Рынки
|+
|+
|ü
разрешение работы с 10.00 до 17.00 часов в субботу и воскресенье
|ü
разрешение работы
с 07.00 до 17.00 часов
|29.
|Детские оздоровительные организации (с добровольной фиксацией детей с 12 лет)
|+
|+
|ü
при заполняемости не более 50%
|ü
при заполняемости не более 50%
|30.
|Букмекерские конторы
|ü
при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 60 человек
|ü
при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 50 человек
|ü
при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 30 человек
|запрещено
|31.
|Центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг (по записи)
|+
|+
|ü
по предварительной записи
|ü
разрешение работы
с 07.00 до 20.00 часов при заполняемости до 50%
|32.
|Объекты образования, ВУЗы, колледжи, образовательные центры (для работников (персонала), лиц старше 18 лет), с добровольной фиксацией лиц до 18 лет
|+
|+
|+
|+
|33.
|Спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры (тренировки)
|ü
до 70 человек, а также вакцинированные двумя компонентами лица
|ü
до 50 человек, а также вакцинированные двумя компонентами лица
|ü
до 30 человек, а также вакцинированные двумя компонентами лица
|ü
до 30 человек, а также вакцинированные двумя компонентами лица
«+» — деятельность разрешена;
«ü» — деятельность разрешена частично (с ограничениями);
«-» — деятельность запрещена»;
* — условия заполняемости определены в требованиях к объектам, утвержденных постановлением ГГСВРК от 25 декабря 2020 года № 67;
** — банкетные залы функционируют для проведения поминок и обслуживания посетителей по типу ресторанов, кафе;
*** — «темно-красная» зона – зона критического уровня риска (при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек на 100 тыс. населения свыше 200);
**** — в помещениях жилых зданий и на территориях жилой застройки ограничивается деятельность объектов, сопровождаемая повышенным шумом, с 22 до 9 часов утра, развлекательных заведений – с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни (согласно пунктов 7 и 8 статьи 113 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»
Приложение 5
к постановлению Главного
государственного санитарного
врача Республики Казахстан
от «29» июля 2021 года № 33
Алгоритм присвоения статуса «Лидеры «Ashyq»
- Статус «Лидеры «Ashyq» присваивается участникам проекта по Критериям присвоения статуса «Лидеры «Ashyq» согласно схеме к настоящему приложению.
- Список участников проекта для присвоения статуса «Лидеры «Ashyq» формируется местными исполнительными органами (акиматами).
- МЦРИАП обеспечивает предоставление в МИО сведений (выгрузки) по количеству регистраций посетителей по QR-коду (check-in) на объектах, участвующих в проекте (за 2-х недельный период).
- Присвоение участникам проекта статуса «Лидеры «Ashyq» закрепляется по списку решением МВК. Продолжительность действия статуса «Лидеры «Ashyq» — 2 недели.
- Список участников проекта с присвоенным статусом «Лидеры «Ashyq» размещается на сайте акимата.
- Участнику проекта, получившему статус «Лидеры «Ashyq», предоставляются следующие льготы:
1) участники проекта в «красной» зоне работают по условиям «желтой» зоны;
2) участники проекта в «желтой» зоне работают по условиям «зеленой» зоны;
3) участникам проекта в «зеленой» и «темно-красной» зонах дополнительно продлевается режим работы на 2 часа, а также увеличивается заполняемость объекта на 10%;
4) при вакцинации первым компонентом не менее 90% работников (персонала), за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших лиц в течение последних 3 месяцев, увеличивается заполняемость объекта на 20%.
Схема к приложению 5
Критерии присвоения статуса «Лидеры «Ashyq»