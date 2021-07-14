На мемориале Славы в парке Абая погас вечный огонь, передает Оtyrar.kz.

По словам дежурного из полицейского пункта, расположенного в парке отдыха, огонь погас вчера. Об этом он сообщил администрации парка. Занимается этим вопросом и городское управление энергетики и развития инфраструктуры. Горожане считают, что необходимо как можно скорее выправить ситуацию и восстановить горение. Ведь это память о тех, кто не вернулся с полей сражений.

Жанна, жительница г. Шымкента:» Я пришла в парк Абая и увидела, что вечный огонь не горит. Это неправильно, так не должно быть».

Шынар Оразова