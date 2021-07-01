Резкий всплеск заболеваемости Ковид-19 зарегистрирован в Шымкенте за последние три дня.

Город опять вернулся в «красную зону» по распространению коронавирусной инфекции.

«В Шымкенте обнаружен «дельта» штамм. Сейчас ведётся проверка. Мы отправили 30 анализов от больных (в основном их брали у самых тяжелых и находящихся в реанимации), сейчас на головном уровне в Национальном центре экспертиз ведётся исследование на мутацию вируса и секвенирование. Есть все основания, что мутированный «дельта» штамм добрался до Шымкента». Из 30 отправленных возможно новый штамм есть у 6-7 человек, — сказал главный государственный санитарный врач г. Шымкента Абдиманап Тулебаев.

Кроме того, главный санитарный врач отметил, что из 143 заразившихся коронавирусом за последние сутки, 14 — дети от 0 и до 14 лет. В основном заражаются они от родителей.

Утром 1 июля уже поступили данные о еще 20 заболевших коронавирусом.

Из-за возвращения третьего мегаполиса страны в «красную» зону уже сегодня выйдет новое постановление об ужесточении карантинных мер и вакцинации населения.

Ирина Казорина