В Шымкенте в рамках празднования 30-летия Независимости и Дня столицы открылся ряд объектов сельского хозяйства и предпринимательства.

В онлайн церемонии открытия объектов принял участие аким города Мурат Айтенов.

В честь праздника в городе запущено 11 инвестиционных проектов на общую сумму 6,2 млрд тенге, где создано 344 новые рабочие места. В частности, начали работу ТОО «UKO-S Star», ТОО «СК-АЙМАҚ», ТОО «TABA INDUSTRIAL», ТОО «KASPY STEEL», ИП «Балкибеков», ТОО «SAGITEX GROUP», ИП «AgroPark», ТОО «Барыс 2007», ИП «Халаев», «Зертас» и «Алтынсай».

ТОО «UKO-S Star» — предприятие по производству металлических бочек. На заводе трудоустроено 40 человек, привлечено 500 млн тенге инвестиций. Предприятие оснащено современными технологиями и планирует выпускать в год 100000 штук стальных бочек емкостью 150 литров. При поддержке государства в индустриальной зоне «Тассай» предоставлен 2 гектара земельного участка.