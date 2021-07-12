За прошедшие сутки в городе Шымкент вакцинировано 4641 человек: I компонент – 2 671, II компонент – 1 970.

Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 315 332 человека. Из них 190 928 граждан получили два компонента вакцины.

На 11 июля в городе зарегистрировано 264 случая заболевания КВИ (по данным на 10 июля 312 случаев). 101 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 163 человека взяты на домашний карантин.

В настоящее время в специализированных инфекционных стационарах имеется 1776 мест. Наполняемость коек составляет 51 %.

Кроме того, 11 июля текущего года в городе проведена проверка 323 объектов. Из них в 9 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.

В Шымкенте функционирует более 40 пунктов вакцинации.

Призываем жителей города соблюдать масочный режим в общественных местах и как можно скорее получить вакцину.