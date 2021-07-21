Из бюджета акимата Кентау выделят 8,4 млн тенге на открытие и раскрутку Youtube-канала акимата. Эта новость бурно обсуждалась в сети, передает Otyrar.kz

Сам глава города Даурен Махажанов уверяет, канал будет работать, и мол, его посыл многие не поняли. А на этой странице будут публиковать материалы как проблемные, так и позитивные. А оплачивать все это будут кентаусцы, ведь речь идет о бюджете акимата.

«Я вам объясню, там на самом деле неправильно поняли! То есть, однобоко! У нас раньше был свой телеканал, там показывали все городские новости. Теперь, есть областной, нашего нет. Телеканал открыть мы не можем, решили открыть страницу. Там будет все, будет критика и вся информация. Я не против критики! Я понимаю, что если запустить приторный материал будет обратный эффект! На этой странице любой житель города может стать журналистом этого канала, он будет скидывать материалы с жалобой, мы туда его выложим и будем реагировать. Мы будем привлекать блогеров, которые тоже будут раскручивать канал бесплатно. Там будет все, чтобы наладить обратную связь», — сказал Даурен Махажанов, аким г. Кентау.

К слову у акимата Кентау есть уже свои рабочие страницы в социальных сетях инстаграм, фейсбук и ютуб.

Шуддин Саидов