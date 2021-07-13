Пострадавшие в прошлом году от потопа жители села Оргебас Мактааральского района отгрузили в Мангистаускую область вагон корма.

Его бесплатно раздают крестьянам, попавшим в беду из-за нехватки сена в Жанаозене.

По инициативе почетного гражданина района Ережепа Канаева сельчане собрали более 1,6 миллиона тенге, на имеющиеся средства закуплено около 1 100 тюков сена.

Кроме того, более 30 ребят села присоединились к группе волонтеров Сарыагашского района во главе с Курметом Талапказы. Поддержка друг друга в трудную минуту — это гражданский долг. Во время паводка произошедшего в Мактааральском районе было оказано помощь со всей республики. Поэтому жители села Оргебас готовы оказать поддержку каждому казахстанцу в критический час.

Так, жители района уже оказали финансовую помощь Отырарскому району, пострадавшему от сильного урагана, на сумму более 1 миллиона тенге.