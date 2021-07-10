Молодой человек из Шымкента решил помочь фермерам Мангыстуской области.

Вместе с неравнодушными он решил собрать сено для скота. Ранее в сети бурно обсуждали фотографии и видео сделанные в Мангыстауской области, многие жаловались на нехватку сена и травы.

Уже несколько дней ребята косят сено на бесхозных землях в Сарыагашском районе, — поделился Курмет Талыпкызы.

За короткий срок парню удалось собрать около двух миллионов тенге.

Многие считают поступок парня примером. А вот нашлись и те, кто думает, что это обычный хайп.

Однако Курмет Талыпкызы так не считает. Он уверен, что делает важное и нужное дело.

Напомним, что именно падеж скота из-за отсутствия кормов стал причиной увольнения с поста министра сельского хозяйства.