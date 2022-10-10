Пьяный мужчина поджег грузовик и наблюдал за пожаром в Туркестанской области

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Редактор Жулдыз Шукенова
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Грузовик полыхал огнем, внутри него находилось 280 прессов с сеном. Происходящее попало в объектив видеокамер.

Инцидент произошел в Туркестанской области 9 октября. Как сообщили в полиции, мужчина в нетрезвом состоянии поджег грузовую автомашину ГАЗ 53. Внутри него находилось 280 прессов с сеном. Пожар полыхал синим пламенем. Общая сумма ущерба составила 6 миллионов тенге. Потерпевший обратился в полицию.

Выйти на след поджигателя удалось благодаря камерам видеонаблюдения. На кадрах полицейские заметили мужчину, который сначала поджег грузовик, а после присел на скамейку наблюдал за зрелищем.

Им оказался житель Сайрамского района. Мотивы поджога пока неизвестны. В тот момент мужчина был в нетрезвом состоянии. Подозреваемого арестовали.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 202 части УК РК “Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества”.  Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.

 

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