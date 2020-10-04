Из-за несоблюдения элементарных правил пожарной безопасности в частном жилом секторе участились случаи пожаров.

Особенно часто в последнее время регистрируются случаи возгорания сена,хранившегося в сараях. В результате жители терпят материальным ущерб, сообщает Группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС г.Шымкент.

04.10.2020 года в 13:28 часов поступило сообщение о пожаре в жилом массиве Айнатас Енбекшинского района г. Шымкент по улице Бестерек. По прибытию на место происшествия первое пожарное подразделение установило, что во дворе дома горело прессованное сено в количестве 170 тюковк под крышей двухэтажного сарая общей площадью 24 кв. м.

В ликвидации пожара были задействованы 2 единицы техники Службы пожаротушения и 6 человек личного состава. Пожар локализован в 13 ч. 58 мин. и ликвидирован в 14 ч. 50 мин. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.