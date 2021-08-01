На сегодня в Туркестанской области ведется строительство 78 школ. В том числе 70 учебных заведений из областного бюджета, по проекту «Ауыл-ел бесігі» 8 школ.

Наряду с этим, в этом году 1 сентября в Туркестане в эксплуатацию будет сдана Назарбаев Интеллектуальная школа на 720 мест. Об этом было сказано в работе областного августовского педагогического совещания работников образования региона на тему «Образованная нация – залог устойчивого развития».

В регионе имеется 6 аварийных и 4 трехсменных школ, из них в этом году будут решены вопросы 2 аварийных и 1 трехсменной школы. В 2021-2023 годах будут полностью решены проблемы оставшихся 4 аварийных и 3 трехсменных школ. В текущем году в рамках программы запланировано строительство 47 школ. В том числе 44 школы за счет средств бюджета, 3 – за счет частных инвестиций. 1 сентября будут сданы в эксплуатацию 17 школ из имеющихся 44, остальные же учебные заведения до конца этого года. Кроме того, планируется модернизация 108 школ.

Также в области предусмотрены средства на капитальный ремонт 12 школ, из них 5 школ будут завершены в конце августа, остальные 6 школ будут введены в эксплуатацию до конца года. И еще 1 школа переходит на 2022 год. В целях обеспечения безопасности школьников в области 900 государственных учебных объектов полностью обеспечены системой видеонаблюдения.

Кроме того, в сфере технического и профессионального образования области на 2021-2022 учебный год присужден государственный грант на подготовку кадров со средним образованием по 52 специальностям на 6 092 места. Из них 3 432 места направлены на подготовку квалифицированных рабочих кадров, 2 460 мест-специалистов среднего звена, 200 мест-специалистов прикладного бакалавриата.