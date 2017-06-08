В Назарбаев Интеллектуальную школу требуются учителя

«Автономная организация образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» объявляет конкурс на занятие вакантных должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц в филиалы автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» в Назарбаев Интеллектуальную школу физико-математического направления в г. Шымкент.

Конкурс пройдет с «12» по «13» июня 2017 года (в 9:00 часов регистрация, в 10:00 начало тестирования).

Конкурс состоит из трех частей: первая часть тестирование, вторая часть творческий, третья часть — собеседование.

Квалификационные требования: техническое и профессиональное, высшее специальное педагогическое или высшее профессиональное образование по соответствующим профилям.

Требуются: учитель английского языка, учителя биологии с русским языком обучения, учителя химии с русским языком обучения, учитель искусство с казахским языком обучения, пресс-секретарь, учителя математики с русским и казахским языком обучения, учитель русского языка, учитель истории с казахским языком обучения, педагог-организатор-куратор, педагог-психолог, лаборант химии, врач-стоматолог, медицинская сестра.

Для участия в конкурсе необходимо со дня публикации в течение 20 календарных дней до 08 июня 2017 года представить следующие документы:

1. Регистрационный лист, заполненный собственноручно.

2. Копию удостоверения личности/паспорта (соответствующий оригинал документа кандидат предъявляет лично по прибытию на конкурс).

3. Копию документа, подтверждающего трудовую деятельность, заверенную нотариально либо в ином установленном законодательством порядке.

4. Резюме с фотографией.

5. Документы, подтверждающие профессиональное образование и квалификацию;

6. 1 фотографию размером 3х4.

7. Медицинскую справку по установленной законодательством Республики Казахстан форме;

8. Дополнительную информацию, касающуюся их образования, опыта работы, профессионального уровня и репутации (копии документов о повышения квалификации, присвоении ученых степеней и званий, характеристики, рекомендации, научные публикации и т.п.).

Обращаться и направлять документы по адресу: г. Шымкент мкр. «Акжайык», уч. Элитный городок, здание 6. Подробную информацию можно получить по телефону в г. Шымкент: 8 (7252) 29-30-06 или отправить резюме: iinfo@fsmh.nis.edu kz.