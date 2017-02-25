Один из успешных проектов Назарбаев Интеллектуальных школ – TEDx вышел на городской уровень

Один из самых успешных проектов Назарбаев Интеллектуальных школ – TEDx вышел на городской уровень. 24 февраля 2017 года в здании Молодежного ресурсного центра собрались 500 учащихся общеобразовательных школ города Шымкент, чтобы выслушать выступления учащихся Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления города Шымкент. Все они являются участниками школьного клуба «TEDx».

Открыл мероприятие, директор Интеллектуальной школы Касимов Балкан Маратович, который познакомил слушателей с форматом работы проекта. Затем на сцену по очереди вышли 4 ученика, каждый из которых в течение 15 минут должен был раскрыть перед зрителями свою тему.

Первой на сцену вышла Спатай Нұрғаным с темой «Өмірге құштарлық», поделившись своим видением этой темы на примере известного рассказа Джека Лондона.

Второй была Бисенбай Аружан, которая выступила с темой «Твори добро на всей земле…», рассказав своим сверстникам о преимуществах и возможностях занятия благотворительностью школьниками.

В свою очередь, Жайлхан Ақбота представила тему «Интроверсия», а четвертой была Құрбан Аида с речью «Как успешно сдать IELTS». Все они являются ученицами 10 и 11 классов.

Мероприятие, организованное при поддержке акимата города Шымкент и Областного молодежного ресурсного центра прошло успешно. Школьники с интересом слушали выступления учеников Назарбаев Интеллектуальной школы. Многие из них изъявили желание в будущем выступить на сцене со своими темами. Планируется, что TEDx в Шымкенте будут проводится ежемесячно. На этих встречах молодежь сможет делиться своими презентациями на самые различные темы. Это будет площадка, где они смогут представить свои собственные идеи и мысли, в том и развитие родного города Шымкент.

Для справки

С января 2012 года в Назарбаев Интеллектуальных школах начал работать клуб «TEDx NIS». Проект служит развитию у школьников навыков научных исследований, умения работы в команде, ораторского мастерства, формированию уважительного отношения к различным взглядам и мнениям.

Назарбаев Интеллектуальные школы совместно с общественным фондом WikiBilim организовывают ТED клубы под названием «Клуб TEDx NIS». В рамках работы клуба учащиеся получают уникальную возможность прослушать 15-минутные лекции ученых и изобретателей мирового уровня.

Цель клуба – развивать у учащихся научно-исследовательские навыки, прививать уважение к различным мировоззрениям и идеям, способствовать более глубокому мышления, а также прививать навыки публичного выступления и умение доступно и доходчиво преподнести свои идеи за выделенные 7-15 минут.

Клуб TEDх работает по следующим направлениям: глобальное развитие, воспитательные ценности, Экспо-2017 и служение обществу. В процессе работы клуба учащиеся слушают и обсуждают краткие общественные лекции передовых ученых и изобретателей мирового масштаба на казахском, русском и английском языках. На выбранные темы готовят доклады в формате TED. Обсуждают и публично доказывают свои новые идеи.

В проекте могут принять участие все учащиеся. Участвуя в проекте, они обсуждают этические, познавательные, социальные и психологические проблемы, а также учатся слушать и понимать других, оценивать свои реальные возможности.

Ожидаемые результаты по клубу TEDх:

• развивают лидерские навыки;

• делятся интересной информацией;

• свободно владеют казахским, русским и английским языками;

• формируется патриот казахского общества;

• развивают навыки выступления перед аудиторией;

• выявляя актуальные проблемы, могут проводить определенные исследовательские работы.

Отдел внутренней политики акимата г. Шымкент