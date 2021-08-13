В связи с дельта-штаммом в Шымкенте стало больше симптомных больных, если раньше большая часть заболевших была без симптомов, то сейчас ситуация изменилась.

Из 515 заболевших накануне 429 имеют симптомы заболевания.

В Шымкенте готовы к любому повороту эпидситуации, даже самому пессимистичному. Провизорные стационары смогут принять до почти пяти с половиной тысяч зараженных.

«В инфекционных стационарах 2702 пациента, 69 % составляет занятость, в реанимационных отделениях 431 пациент, занятость коек 77 процента. 121 женщины беременные, из них 4 женщины в крайне тяжелом состоянии», — рассказал Бакытжан Позилов, Главный врач Шымкента.

Свыше пятисот заболевших в день. Эта цифра не дает Шымкенту выбраться из критической темно-красной зоны. При этом, если в прошлом году у большинства пациентов не было симптомов, то сейчас большая часть заболевших поступает с высокой температурой, диареей, одышкой и другими последствиями опасной болезни. Главный врач Шымкента заверил, больницы никакого дефицита в медикаментах не испытывают. А тем, кого в «инфекционку» не забрали положены три бесплатных препарата.

«Мобильные бригады выдадут 3 вида — парацетамол, ибупрофен 200 или 400 мг, и антикоагулянт клексан или кардиомагнил, антибиотики не назначаются», — рассказал главный врач Шымкента.

При этом чаще всего к врачам попадают так называемые «залеченные» пациенты: они сами прописывали себе антибиотики. Врачи напоминают, самолечение чревато серьезными последствиями. И если пациенты платят за это здоровьем, то владельцы аптек, продающие лекарства без рецепта — деньгами.

Штрафуют и медучреждения. В Шымкенте участились жалобы на отказ выдавать положенные препараты. Причем не обязательно от коронавируса. Бесплатные лекарства предусмотрены и при других заболеваниях.