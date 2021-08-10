ALMA TV совместно со Школой Нового Поколения NGS приглашают всех желающих бесплатно пройти эксклюзивный онлайн-курс, разработанный специалистами в области IT, Digital-маркетинга и психологии. Каждый участник курсов сможет выиграть ценные призы продукции Apple.

Время не стоит на месте. Различные гаджеты и информационные приложения незаметно входят в нашу жизнь и становятся ее неотъемлемой частью. То же самое происходит с профессиями, которые с приходом новых технологий преобразуются и эволюционируют. По прогнозам специалистов в ближайшее время 77% работников изучат новые навыки или вовсе полностью переквалифицируются. Новому поколению в непрерывно-меняющемся мире сегодня очень важно чувствовать «изменение времени» и уметь к нему адаптироваться. Наш курс поможет вам в этом.

Функционал проекта

Мы разделили наш обучающий курс на 7 уроков, которые продлятся с 12 августа по 1 сентября 2021 года. График выхода уроков можно посмотреть на сайте. Так же все уроки будут выходить на информационном канале ALMA TV – ATV INFO. После прохождения всего курса на сайте станет доступно тестирование на знание материала. Тест можно будет пройти со 2-го по 9-е сентября. 10-го сентября в прямом эфире на инстаграм-страницах ALMA TV и NGS мы объявим победителей.

Призы и подарки

Каждый участник проекта, который пройдет тестирование, вне зависимости от результата, получит сертифицированный диплом о прохождении онлайн-курса от Школы Нового Поколения NGS. Участник, который правильно ответит на все вопросы теста, сможет поучаствовать в розыгрыше Iphone 12, apple ipad 10.2 и apple watch series 6 и 10 поощрительных сувенирных наборов.

Цели проекта

Мы хотим не только повысить IT-грамотность населения страны, но еще и научить людей соблюдать «цифровую гигиену», чтобы самим не стать жертвой мошенников и обезопасить своих детей. Родителям мы хотим рассказать о важности изучения новых технологий их ребенком в связи с неизбежными изменениями рынка труда. А так же напомнить мамам и папам о том, как важно оставаться на одной волне с детьми, чтобы лучше понимать их желание находиться онлайн и на их языке рассказать о возможных опасностях, поджидающих их в сети.

Прими участие в нашем проекте и стань на шаг ближе к будущему.

Государственная лицензия № 17002687 от 15.02.2017 г. выдана Комитетом государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой информации Республики Казахстан.