Кибератака на «Алма-ТВ» случилась во время трансляции парада

В компании сообщили, что причиной сбоев стала многоуровневая кибератака.

Напомним, казахстанцы сообщили, что 9 мая в интернет вещании «Алма-ТВ» произошли сбои, сначала трансляция отключилась, а затем начались пропагандистские ролики, которые включились во всех каналах сети «Алма-ТВ».

«Доводим до вашего сведения, что 9 мая 2024 года в 12:02 наблюдались перебои в интернет вещании (сервисы аналогового, цифрового, спутникового телевидения осуществлялось в штатном режиме). По данным, полученным от поставщика услуг, причиной сбоя стала многоуровневая кибератака.

Специалисты компании оперативно отреагировали на инцидент и приняли необходимые меры для восстановления работоспособности сервиса»,

– сообщили в «Алма-ТВ».

Фото: exk.kz