На основании личного заявления в связи с семейными обстоятельствами Сергазиев Батыргазы Аргынгазиевич освобожден от должности директора Шымкентского городского музея жертв политических репрессий.



Приказом руководителя управления культуры, развития языков и архивов Х.Есеновой

Аскарова Мария Келесовна назначена исполняющим обязанности директора Шымкентского музея жертв политических репрессий, сообщили в управлении культуры Шымкента.



Также, в связи с масштабной творческой деятельностью на основании личного заявления освобожден от должности директор концертной организации «Шымкентский городской дом культуры» Майгазиев Сакен Кордабаевич.

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