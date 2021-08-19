На основании личного заявления в связи с семейными обстоятельствами Сергазиев Батыргазы Аргынгазиевич освобожден от должности директора Шымкентского городского музея жертв политических репрессий.
Приказом руководителя управления культуры, развития языков и архивов Х.Есеновой
Аскарова Мария Келесовна назначена исполняющим обязанности директора Шымкентского музея жертв политических репрессий, сообщили в управлении культуры Шымкента.
Также, в связи с масштабной творческой деятельностью на основании личного заявления освобожден от должности директор концертной организации «Шымкентский городской дом культуры» Майгазиев Сакен Кордабаевич.
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