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Токаев освободил от должностей трех руководителей Минобороны

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Редактор Юлия Машковская
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Президент Казахстана освободил от должностей трех руководителей Минобороны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые изменения в руководстве Министерства обороны.

Распоряжениями Главы государства Каныш Абубакиров освобожден от должности первого заместителя министра обороны — начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан.

Алмаз Джумакеев освобожден от должности заместителя министра обороны.

Также Канат Ниязбеков освобожден от должности главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Казахстана.

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