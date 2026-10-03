Токаев освободил от должностей трех руководителей Минобороны

Президент Казахстана освободил от должностей трех руководителей Минобороны
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые изменения в руководстве Министерства обороны.
Распоряжениями Главы государства Каныш Абубакиров освобожден от должности первого заместителя министра обороны — начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан.
Алмаз Джумакеев освобожден от должности заместителя министра обороны.
Также Канат Ниязбеков освобожден от должности главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Казахстана.