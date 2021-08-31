Для контроля за соблюдением правил дорожного движения и снижения количества дорожно-транспортных происшествий, сотрудники полиции Казыгуртского РОП на регулярной основе проводят различные оперативно-профилактические мероприятия.

Так, во время несения службы стражи порядка выявили водителя, управлявшего автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. Примерно в 20:00 часов в ходе рейдовых отработок полицейские заметили на дороге и остановили автомобиль, нарушивший ПДД. При проверке документов, сотрудники полиции заподозрили водителя в вождении в пьяном виде.

Кроме того, выяснилось, что два года назад решением суда мужчину лишили водительских прав за нетрезвую езду сроком на три года. Водителя доставили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило у него состояние алкогольного опьянения. Факт управления автомашиной в нетрезвом виде и без соответствующих документов зарегистрировали в ЕРДР по статье 346 УК РК “Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица“. Собранные материалы направили в Казыгуртский районный суд для принятия законного процессуального решения.